Ministro de Salud de Brasil: "Es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar"

El Ministro de Salud de Brasil, Luiz Henerique Mandetta, se refirió este miércoles 26 de febrero al primer caso de coronavirus confirmado en el país evitando alarmar a la población y haciendo un llamado a la calma:

Es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar

Brasil confirma el primer caso de coronavirus en Latinoamérica Leer más

Fueron las palabras de Manedetta durante la rueda de prensa que ofreció el Ministerio de Salud brasileño la mañana de este miércoles, donde aseveró que no hay posibilidad de cerrar las fronteras "en un mundo tan globalizado".

"El mundo no tiene fronteras. También me preguntaron: '¿Por qué es que no cierran las fronteras?' Eso no tiene ninguna eficacia", destacó el ministro.

Según el funcionario, Brasil tiene características climáticas distintas a las de los países donde apareció el virus. Es por esa razón que, dijo, hay que esperar para conocer cómo se comportará el coronavirus en el invierno. “No sabe si el virus se acelerará o desacelerará. Los virus se comportan de manera diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es un virus que surgió a bajas temperaturas. Puede que no sea el mismo comportamiento. Puede ser para bien o para mal”, aseguró Mandetta.

"O nosso sistema de saúde já passou por epidemias respiratórias graves, nós vamos atravessar mais essa situação, investindo em ciência, pesquisa e clareza de informação", explica o ministro da Saúde @lhmandetta . #Coronavírus pic.twitter.com/uCWzJHtaJJ — Ministério da Saúde (@minsaude) February 26, 2020

El ministro se mostró confiado durante toda la jornada aclarando que se trata de una situación que el país latinoamericano podrá revertir. "Con seguridad vamos a superar esa situación invirtiendo en investigación, ciencia y con informaciones claras", añadió y dijo:

Brasil es un país de gente joven y está en verano. Este es un período poco probable para un virus respiratorio por aquí

Luego se refirió a la preocupación de la gente y enfatizó en que hay que mantener la calma: “Hay presión de la opinión pública. Tenemos que estar muy tranquilos y transmitir calma para evitar caer en alarmismos”, subrayó.

Por otro lado, el titular de Salud explicó que se están tomando todas las medidas necesarias. "Lógicamente, como hicimos un cálculo por población, hemos iniciado por el estado de Sao Paulo (12,2 millones de habitantes), que es el estado con mayor población, pero todos los estados recibirán equipamiento de protección individual".

Primer caso en Latinoamérica

Coronavirus: Ecuador revisará pasajeros de China, Italia, Irán y Corea Leer más

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron anoche el primer caso de coronavirus en ese país, convirtiéndose también en el primero en Latinoamérica. Fue detectado en la ciudad de San Pablo y se trata de un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, Italia, hasta el 21 de febrero último.

La Secretaría de Salud del Estado de San Pablo busca ahora identificar a quiénes compartieron el vuelo con el portador de coronavirus. Además del caso en cuestión, ya confirmado, hay otros tres bajo sospecha, uno de ellos en la ciudad de Baurú, en el interior del estado paulista.