Líbano suspende la realización de pruebas de Covid-19 tras las explosiones en Beirut

El Gobierno de Líbano ha suspendido la realización de pruebas de coronavirus en el país a causa de las explosiones registradas el martes en la capital, Beirut, que han dejado al menos 135 muertos y más de 5.000 heridos, según han confirmado las autoridades.

"No somos capaces de movilizar a los equipos de campo para realizar pruebas en estos momentos. Tenemos que analizar nuestras pérdidas", ha dicho la jefa de la Unidad de Epidemiología y Vigilancia del Ministerio de Sanidad, Nada Ghosn.

"No sabemos lo que está pasando ahora mismo. No tengo respuestas", ha indicado la jefa del organismo encargado de la vigilancia y monitorización de casos en Líbano, según ha recogido el diario libanés 'The Daily Star'.

Casos de coronavirus

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado durante la jornada en un nuevo balance que durante las últimas 48 horas se han registrado 355 nuevos casos de coronavirus y tres fallecidos, a pesar de que durante la jornada no se han realizado pruebas.

Las autoridades de Líbano han confirmado hasta la fecha 5.417 casos de coronavirus, con 68 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados en su página web.

La pandemia de coronavirus, que ha sufrido un importante repunte de los casos durante las últimas semanas en el país, podría complicar la situación que atraviesan en estos momentos los hospitales de Beirut y sus alrededores, al borde de verse superados por la elevada cantidad de víctimas causadas por las explosiones.

El Ejecutivo aprobó a finales de julio extender la "movilización general" hasta el 30 de agosto y anunció un endurecimiento de las restricciones, incluido el cierre de bancos, parques, bares, discotecas, mercados y piscinas, a causa del aumento de los contagios.