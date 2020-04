Conoce a los increíbles héroes sin capa que 'brotan' gracias al coronavirus

Son muchas personas las que están mostrando una admirable capacidad de servicio en tiempos de coronavirus, entre ellos sin duda alguna está el personal médico, los miembros de la Policía, de las Fuerzas Armadas, los agentes de tránsito, los campesinos, los comerciantes de mercados, los trabajadores de supermercados , entre otros.

Sin embargo hay ciudadanos comunes que el COVID-19 ha hecho que en ellos brote una solidaridad en niveles muy altos. Tal es el caso de Telma Bordone, una mujer argentina de 96 años que ha conmovido al mundo por su gesto de amor: l a confección de mascarillas para médicos y enfermeras de su país. Ella trabaja con amor y dedicación, a pesar de padecer de cataratas.

Es más el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a ella en un mensaje de Twitter, poniéndola como un gran ejemplo a seguir.

Una mujer de 96 años, enseñándole a muchos lo que significa amar la vida de los demás. https://t.co/mrzxKdVYVh — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 13, 2020

Pero Telma no es la única. Rocío Sanoja es una mexicana de 41 años, que se quedó sin empleo por la crisis sanitaria mundial; ella se desenvuelve en el área turística, en Cancún.

Sin embargo halló una labor cuya remuneración son sonrisas y palabras de agradecimiento . Rocío ayuda a argentinos 'varados' en su país.

Todo empezó cuando conoció a una pareja de argentinos, la cual le expresó su preocupación y tristeza porque muchos compatriotas no podían regresar a sus hogares. Eso la llevó hasta el aeropuerto para ver en qué podía dar una mano. La heroína llevaba lo que podía: pañales para los bebés, barras de granola, jugos y agua para que puedan sostenerse en la espera. Así iba cada día y su jornada concluía a las 23:00

"Es una segunda madre para nosotros. Es la que se mueve, la que se organiza, la que busca las donaciones. Nos dio alojamiento desde el primer día. Es un agradecimiento profundo al pueblo mexicano que nos tuvo siempre presente", manifestó Guillermo Micheloud al portal de La Nación.

El cocinero Christian Petersen y su equipo de trabajo preparan 300 raciones diarias para repartirlas en comedores de zonas vulnerables de Argentina.

Revela que olvida a una familia hambrienta que lo detuvo en un semáforo. "Me parece muy bien lo que hacen algunos colegas en sus redes sociales, pero la verdad es que estoy angustiado y, a pesar de que me lo sugirieron, no puedo subir recetas. Es un momento muy duro: hay proveedores que no van a cobrar, gente que va a perder sus trabajos… Y, si bien comercialmente es un mal momento para mí y el grupo, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay gente que la está pasando mucho peor", dijo Petersen a la web especializada en gastronomía Cucinare.tv.