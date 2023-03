La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó este miércoles 29 de marso por amplia mayoría la 'Ley Naín-Retamal', proyecto que tuvo su origen en la muerte de dos agentes policiales y que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios de Carabineros y otorga a los efectivos de este cuerpo mayores atribuciones para el uso de sus armas de servicio.

Boric y legislativo se comprometen a aprobar 15 leyes de seguridad Leer más

Este texto supone la fusión de dos proyectos de ley anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que los grupos de oposición lograron fusionar el pasado lunes coincidiendo con la polémica surgida por la muerte de una agente de Carabineros (Policía militarizada) en un procedimiento rutinario que desembocó en un tiroteo.

Según analistas locales, la unión de ambas leyes supuso una victoria política de la oposición sobre la coalición de Gobierno, mientras que expertos internacionales advierten de los peligros de "legislar en caliente". La llamada "ley Naín-Retamal" pasa ahora al Senado, donde se topará de nuevo con la división en el oficialismo.

El presidente de Chile llegó al poder con gran expectativa , pero ha bajado su aceptación efe

El punto más polémico es la llamada "legítima defensa privilegiada", un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y "que presume" que los agentes podrán hacer uso de sus armas de fuego acorde a las disposiciones legales, eximiéndoles de responsabilidad penal.

Pese a que fue despachado al Senado con amplia mayoría de votos, este último artículo aún divide al oficialismo y el Gobierno se comprometió a introducir cambios durante su segundo trámite constitucional.

"La ley Naín-Retamal es un proyecto que no da el ancho. Sobre todo, cuando hablamos de la incorporación del concepto de 'legítima defensa garantizada', una especie de presunción de inocencia a todo evento, independiente del resultado que provoque el uso de arma de servicio, ya sea la muerte o daños irreparables, como puede ser un trauma ocular", expuso la parlamentaria del Partido Comunista (PC) Alejandra Placencia.

Boric alerta que es improbable el éxito para hallar a desaparecidos de Pinochet Leer más

"Debemos dar certezas a los policías. Por supuesto que sí, queremos fortalecer la labor policial, pero hagámoslo bien. Aprobaremos todos aquellos elementos del proyecto que le den más claridad a la Policía para su labor, pero debemos, por el bien de las instituciones y el país, mejorar aquellas que comprometan su profesionalismo", agregó.

En respuesta, Diego Shalper, diputado del partido conservador de oposición Renovación Nacional (RN), afirmó que "lo que está en debate es si usted parte de la base que el carabinero hace uso de la fuerza lo hace de manera abusiva 'per se' o no lo hace de manera abusiva 'per se'".

"Aquellos que creemos que cuando Carabineros hace uso de la fuerza lo hace en virtud de un mandato constitucional y legal no podemos sino partir de la base que lo hace cumpliendo con su deber y haciendo un uso racional del medio empleado", argumentó.

El despacho de la ley se suma a la aprobación durante el martes de cinco proyectos sobre seguridad pública, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes -una de ellas asesinada el pasado fin de semana- y con el combate contra la delincuencia en el centro de la agenda nacional.