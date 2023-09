Condenan a dos cabecillas de los Proud Boys por el ataque al Capitolio de EE.UU.

La Justicia estadounidense condenó este jueves 31 de agosto a 17 y 15 años de prisión a dos cabecillas del grupo ultraderechista Proud Boys, Joseph Biggs y Zachary Rehl, por el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Biggs y Rehl formaban parte del llamado "Ministerio de Autodefensa" de los Proud Boys, a través del cual establecieron una cadena de mando, reclutaron a miembros y planearon cómo ejecutar el ataque al Capitolio, según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Rehl, Biggs, Ethan Nordean y el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, de origen cubano, fueron hallados culpables en mayo de conspirar para cometer sedición. La fiscalía había solicitado contra Rehl 30 años de cárcel y 33 contra Biggs.

El Departamento de Justicia consideró este jueves que "lideraron y participaron en todas las irrupciones importantes en el edificio del Capitolio el 6 de enero.

Otro acusado junto a ellos, Dominic Pezzola, se libró en mayo del cargo de sedición, pero fue declarado culpable de asalto, resistencia a un agente de la autoridad y robo de bienes gubernamentales.

La declaración de culpabilidad llegó entonces después de una semana de deliberaciones en un tribunal federal de Washington.

Rehl era el presidente de los Proud Boys en Filadelfia. Según el diario local The Philadelphia Inquirer, lloró este jueves al conocer la sentencia, pidió perdón a su familia y afirmó que ya no quiere tener nada más que ver con la política.

"Ya he terminado con todo esto. Ya no más vender mentiras para otras personas que no se preocupan por mí", señaló.

A lo largo del proceso, los fiscales mostraron mensajes y vídeos publicados por los propios acusados y otros miembros del grupo, que llamaban a la violencia y a la revolución contra el cambio en la presidencia.

Según la acusación, los mensajes hablaban sobre la necesidad de la "guerra", la "revolución" y el fusilamiento de traidores.

El día del asalto, relató el Departamento de Justicia, Rehl roció a un agente de policía con gas pimienta en la cara y Pezzola rompió una de las ventanas del edificio, lo que permitió que varias personas entraran al recinto, entre ellas Biggs.

Junto con otros integrantes de los Proud Boys, detalló el comunicado, Biggs y Rehl publicaron varios videos en redes sociales celebrando el asalto, al que calificaron de "histórico".

