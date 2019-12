Estanislao, hijo del flamante presidente de Argentina, Alberto Fernández, acudió al acto del Congreso con traje, corbata y con un pañuelo en el ojal con los colores de la bandera LGBTI.

La primera visualización ocurrió desde el comienzo del histórico día para su padre. El joven de 24 años se convirtió en tendencia en Twitter cuando medios de su país dieron cuenta del sorpresivo cierre de su cuenta (@dyhzyx) en esa plataforma, tan solo unas horas antes de la ceremonia de traspaso de mando.

Luego, ya en la ceremonia, se lo observó vestido con traje, corbata y con un pañuelo en el ojal con los colores de la bandera LGBTI.

¿Pero quién es el hijo de presidente?

Tiene 24 años y estudia diseño gráfico e ilustración. Labora en una compañía de seguros y vive con su novia Natalia Edith Leone, desde hace 2 años en un departamento de Belgrado. Sin embargo, Estanislao, es ampliamente conocidos en las redes sociales por su trabajo como cosplayer y drag queen, en cuyo ámbito ha ganado fama como Dyhzy. En Instagram cuenta con 226 mil seguidorres, donde exhibe fotos y vídeos sobre sus personificaciones. También, hasta ayer, era muy activo en Twitter. Sin embargo, horas antes de la asunción, canceló su cuenta.

Utiliza sus redes sociales para mostrarse a favor de la comunidad LGBTIQ+. Él se ha definido en público como bisexual.

¿Por qué cerró su cuenta Twitter?

El diario argentino La Nación señala que hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Estanislao a cerrar su cuenta de Twitter, donde tenía más de 180 mil seguidores. Este medio también señala que en los últimos tiempos, el joven se había quejado del acoso de la prensa y de la situación de su país.

“Yo no olvido ni perdono chicxs. Yo no le voy a perdonar nunca a los medios hegemónicos haberme hecho creer que más de una persona tenía que estar presa solo porque no les pasaban guita. No les voy a perdonar nunca la forma en la que encubrieron la crisis de los últimos años”, escribió a inicios de diciembre.