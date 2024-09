Colombia: Petro denuncia que lo quieren matar con dinamitas antes de diciembre

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, quien le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de que acabe este año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

"La versión llegó por ahí, por la DEA vía embajador", dijo Petro, que insistió en que se trata de un operativo que "sigue en curso" durante un discurso en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, en el que también explicó otras tres versiones para un posible atentado.

El evento, celebrado en la Universidad Nacional, en Bogotá, reúne este fin de semana a miles de seguidores del mandatario, movimientos sociales y sindicatos para mostrar su apoyo a Petro.

Gustavo Petro se pronuncia

El presidente colombiano viene alimentando la idea de un golpe de Estado y de un plan para asesinarlo, son señalar a nadie en particular, a través de mensajes publicados en sus redes sociales y en intervenciones en varios escenarios.

En este sentido, hoy aseguró entre los vítores del público: "Cada vez que gano me quieren sacar; les aburre Petro, cada vez que me elige el pueblo, a tumbarme (...) Ya no se aguantan a Petro en la Presidencia".

"Ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre, y se los voy a decir: con el billete que ponen compraron dos volquetas (...) y la idea que tienen es llenarla (una de ellas) de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte", denunció.

El mandatario aseguró además que quienes buscan asesinarlo, a quienes se refiere como "ellos", compraron fusiles y una de esas personas "le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quién ponía además otra platica desde Dubái, dueño de las esmeraldas en Colombia".

