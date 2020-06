Cisjordania: La franja de tierra que divide al mundo árabe

¿Qué es Cisjordania y por qué su importancia? Es un territorio palestino ocupado desde 1967 por Israel, que desea anexar definitivamente ciertas partes. El gobierno israelí debe presentar a partir del 1 de julio su estrategia para implementar el plan estadounidense para Oriente Medio, que incluye esta anexión. Precisamente, dentro de esa franja se encuentra el Valle del Jordán.

Esta es una llanura agrícola, militarizada y con importantes recursos acuíferos que según el plan de paz estadounidense sería anexada por Israel, es una lengua de tierra estratégica, que representa alrededor del 30% de Cisjordania ocupada y se extiende a lo largo de la frontera con Jordania.

Israel considera que esta llanura encastrada entre dos macizos desérticos es esencial para su seguridad, puesto que le permite limitar las fronteras de los Territorios palestinos y, por lo tanto, controlar eventuales infiltraciones.

La amenaza de Israel de anexionar partes de la Cisjordania ocupada ha alarmado a palestinos, a muchos israelíes y a la comunidad internacional, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas

Si es anexado, este valle se convertiría en la frontera oriental israelí, ampliando así su territorio contiguo a Jordania, país con el que Israel firmó un acuerdo de paz en 1994.

A pesar de este acuerdo, el valle serviría, desde la perspectiva militar israelí, como una zona de amortiguación, que está poco poblada, en caso de ataques por vía terrestre por parte de sus vecinos.

El valle del Jordán es "vital" para Israel, declaró este martes el primer ministro Benjamin Netanyahu, en conferencia de prensa conjunta en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, anunciando que en el marco del proyecto norteamericano, su país "aplicará su soberanía" sobre esta región.

MAOZ ESTER. Una mujer del grupo de colonos israelíes camina con varios niños por el entorno de un puesto avanzada, del lado del asentamiento israelí de Kokhav HaShahar en la Cisjordania ocupada. MENAHEM KAHANA / AFP

Antes de las elecciones legislativas de septiembre pasado, Netanyahu prometió que si era reelegido, anexaría el valle, una medida que aniquilaría "cualquier posibilidad de paz", advirtieron entonces los palestinos.

Netanyahu precisó que la anexión no incluirá a las ciudades palestinas, como Jericó, que se arriesgaría a convertirse en una isla árabe rodeada de territorio israelí.

El rival político del primer ministro, y ex comandante en jefe del ejército, Benny Gantz, a quien el primero enfrentará nuevamente en la consulta legislativa del 2 de marzo, también se ha declarado a favor de la anexión del valle.

EL CONTROL QUE TIENE ISRAEL

Unos 10.000 de los 400.000 colonos israelíes establecidos en Cisjordania ocupada viven en el valle del Jordán, según datos del gobierno israelí y oenegés. Unos 65.000 palestinos también viven allí, incluyendo la ciudad de Jericó (con 20.000 habitantes), según la organización anticolonias israelí B'Tselem.

BELEN. Un grupo de visitantes israelíes se bañan en un jacuzzi en la casa de un amigo que vive en el asentamiento israelí de Sde Boaz. MENAHEM KAHANA / AFP

La colonización israelí, tanto de Cisjordania como de Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos cambió en noviembre su posición respecto a este asunto tan sensible, aseverando que estas colonias no son contrarias al derecho internacional.

La mayor parte del valle ya es administrada por Israel en tanto integra el área denominada "C" de Cisjordania, según los acuerdos de Oslo que han encuadrado las relaciones entre la Autoridad Palestina e Israel desde mediados de la década de 1990. La zona "C", bajo control civil y de seguridad israelí, representa alrededor del 60% de Cisjordania en su conjunto. Recientemente, el ministro de Defensa, Natftali Bennett, afirmó que toda el área "C", y no solamente el valle del Jordán, pertenece a Israel.

UN LUGAR ESTRATÉGICO

Extendiéndose desde el sur del lago Tiberíades (también llamado mar de Galilea) hasta el norte del mar Muerto, el valle del Jordán es estratégico para la industria agrícola por sus recursos hídricos en una región semiesértica. El 56% del valle está reservado para uso exclusivamente militar y el 85% de sus tierras no es accesible a los palestinos. Según cifras de la Unión Europea consultadas por la AFP, es precisamente en el valle donde las autoridades israelíes han llevado a cabo la mayor cantidad de demoliciones desde 2009 (2.403 edificios palestinos).

NAPLUSA. Unos israelíes observan un rebaño de ovejas pertenecientes a colonos de un puesto de avanzada cercano del asentamiento de Itamar. MENAHEM KAHANA / AFP

LA CISJORDANIA OCUPADA

Ubicada al Este de Israel y al oeste de Jordania, Cisjordania es un territorio de 5.655 km2, el equivalente al 1% de la superficie de Francia. Hasta la fecha, más de 2,8 millones de palestinos viven en este territorio, donde también viven más de 450.000 israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional. Según los datos recopilados por la organización israelí 'Peace Now', el número de unidades de vivienda aprobadas en los asentamientos israelíes casi se ha duplicado (+90%) desde que Donald Trump, un ferviente defensor de Israel, es presidente de Estados Unidos.

La mayoría de las aproximadamente 130 colonias israelíes forman una especie de rosario unidos por carretera en áreas bajo control militar israelí. Según los datos del gobierno israelí y las ONG, alrededor de 10.000 de los 450.000 colonos israelíes que viven en Cisjordania residen en el valle del Jordán. Alrededor de 65.000 palestinos viven allí, incluida la ciudad de Jericó (de 20.000 habitantes), según la organización anticolonial israelí B'Tselem.

LA HISTÓRICA FRAGMENTACIÓN

Según los Acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990 por israelíes y palestinos, Cisjordania se divide en tres sectores: A, B y C. La zona C, bajo control exclusivamente israelí, constituye aproximadamente el 60% del territorio. Los asentamientos y el Valle del Jordán -un área de tierras agrícolas que representa casi el 30% de Cisjordania-, que Israel quiere anexar, están en esta área C. La Autoridad Palestina ejerce poder sobre el 40% restante de Cisjordania, que consiste principalmente en centros urbanos.

NAALE. La imagen hecha desde este asentamiejtno israelí en la Cisjordania ocupada coloca en el horizonte a la ciudad costera de Tel Aviv. MENAHEM KAHANA / AFP

UNA ECONOMÍA DISMINUIDA

Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Cisjordania es de alrededor del 14%. La tasa de desempleo allí fue del 16% en 2018, según datos del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio (UNSCO, por sus siglas en inglés). Unos 120.000 palestinos trabajaban diariamente en Israel o en asentamientos israelíes en Cisjordania antes de la pandemia de COVID-19. El salario promedio diario en el sector privado en Cisjordania es de alrededor de 118 shekels (unos 34,5 dólares), en comparación con 237,5 shekels (unos 69 dólares) en Israel y los asentamientos israelíes, según la UNSCO.