Cierran escuelas en islas griegas de las Cícladas, donde continúan los sismos

Cientos de terremotos de baja potencia siguen este lunes 10 de febrero de 2025 sacudiendo el archipiélago griego de las Cícladas, en el mar Egeo, por lo que las autoridades han decidido cerrar las escuelas por segunda semana consecutiva en cuatro islas, incluida la de Santorini.

Las escuelas de esta isla volcánica griega y las de Amorgos, Ios y Ánafes permanecerán cerradas hasta el próximo viernes, mientras que las autoridades han decidido suspender hoy y mañana, martes, las clases en las islas de Paros, Naxos, Antiparos y Kímolos, donde también se sienten los temblores.

La oleada de sismos de hasta magnitud 5,2 que inició el pasado día 24 en la zona marítima entre Santorini y Amorgos no parece llegar a su fin y los expertos apuntan que la secuencia de terremotos podría durar semanas, quizás meses.

A las 19.05 GMT de este domingo se registró al suroeste de Amorgos un terremoto de magnitud 5, el segundo más fuerte que se produce desde que empezó la elevada actividad sísmica.

Santorini, un destino turístico convertido en "isla fantasma"

Santorini, de 25.000 habitantes y uno de los destinos más turísticos de Grecia, parece ahora una "isla fantasma", ya que la mayoría de turistas y residentes la han abandonado por temor a un sismo mayor.

Solo 4.000 habitantes permanecen en la isla, mientras que los cientos de bares, restaurantes, y otros locales turísticos permanecen cerrados.

Algunos de los residentes del pueblo de Emporio, desesperados tras más de dos semanas de continuos temblores, celebraron este lunes una procesión religiosa por la localidad para pedir la intervención divina para que la tierra deje de temblar.

Presididos por dos curas del pueblo y cargando reliquias de dos santos locales e imágenes de la Virgen, decenas de personas hicieron un recorrido por todo el pueblo, según imágenes de la emisora SKAI.

El profesor de Sismología de la Universidad de Salónica, Kostas Papazajos, señaló este lunes que "hay una ligera recesión" de la actividad sísmica, pero argumentó que no se trata de un "cambio significativo".

"Las magnitudes (de los sismos) no están disminuyendo con el paso del tiempo, eso sí, son cada vez menos frecuentes, pero los sismos fuertes continuarán", afirmó y recalcó que "no se ha alejado del todo" la posibilidad de que se registre un sismo más fuerte de los que se han producido hasta ahora.

Un gato cruza un cordón policial en el pueblo de Oia en la isla de Santorini, Grecia, el 5 de febrero de 2025 EFE

Impacto en el turismo y promesas de apoyo gubernamental

Mientras la actividad sísmica continúa, crece el temor de que este fenómeno pueda tener un significante impacto negativo en el turismo griego de cara a la inminente temporada alta, ya que Santorini recibe más de tres millones de visitantes extranjeros al año, la mayoría en verano.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, prometió a los isleños en su visita a Santorini el pasado viernes que se examinarían medidas para ayudar a las empresas locales afectadas por los sismos.

También señaló que su Gobierno haría todo lo que está en su poder para "proteger la reputación" de este destino turístico "emblemático".

La mayoría de los sismólogos y geólogos indican que las posibilidades de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a 6 son escasas, aunque coinciden en que probablemente los sismos seguirán sacudiendo la isla durante varias semanas, quizás meses.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.

