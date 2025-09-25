China continental se libra de víctimas mortales tras embate del tifón Ragasa

El servicio meteorológico lo califica como el más fuerte del año. Vientos de 145 km/h derribaron árboles e inundaron barrios

Bomberos limpian una carretera de ramas de árboles después del paso del tifón Ragasa en la isla Hailing,provincia de Guandong, China, el 25 de septiembre de 2025.

Cientos de miles de personas en el sur de China se dedicaban el jueves 25 de septiembre de 2025, a las labores de limpieza, tras el paso por la provincia de Cantón del potente tifón Ragasa, que antes embistió Hong Kong y causó al menos 14 muertos en Taiwán.

RELACIONADAS Al menos 84 gazatíes mueren en un día por intensos bombardeos israelíes

Ragasa azotó el miércoles la superpoblada Cantón con vientos de hasta 145 kilómetros por hora, derribó árboles, destruyó vallas y arrancó letreros de los edificios.

Periodistas de la AFP que se encontraban en el punto de impacto, cerca de la ciudad de Yangjiang, vieron el jueves escombros esparcidos por las calles.

Una ligera lluvia aún persistía mientras los residentes se esforzaban por limpiar los destrozos. Las autoridades no han informado de ninguna víctima mortal relacionada con la tormenta.

En Hailing, una isla administrada por Yangjiang, los equipos de rescate intentaron retirar un enorme árbol que había caído sobre una carretera.

"Los vientos eran tan fuertes que, como pueden ver, lo destrozaron todo", dijo Lin Xiaobing, una empleada de 50 años de un restaurante de mariscos que sufrió graves daños en esa turística localidad.

La gente camina por una calle con árboles caídos después del paso del tifón Ragasa en Yangjiang, provincia de Guandong, China, el 25 de septiembre de 2025. ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

Hundreds of thousands of people in southern China were clearing up Thursday after powerful Typhoon Ragasa crashed through Guangdong Province, ripping down trees, destroying fences, and blasting signs off buildingshttps://t.co/9G1rjFEZyA pic.twitter.com/l16y7ps3IW — AFP News Agency (@AFP) September 25, 2025

Hong Kong se balanceó

Antes de que el tifón tocara tierra, las autoridades de todo China habían ordenado el cierre de empresas y escuelas en al menos diez ciudades del sur.

El paso de Ragasa como supertifón por Taiwán, entre el martes y el miércoles, causó al menos 14 muertos y decenas de heridos cuando una presa se rompió en el condado oriental de Hualien, según las autoridades.

Temblores en Venezuela: impactantes imágenes de los sismos de las últimas horas Leer más

Un total de 22 personas seguían desaparecidas el jueves por la tarde, de acuerdo con la misma fuente.

RELACIONADAS Una planta invasora amenaza con desaparecer un pueblo de pescadores en Colombia

En Hong Kong, Ragasa derribó cientos de árboles y causó inundaciones en varios barrios.

Las autoridades de esa ciudad semiautónoma china informaron que, hasta el miércoles por la noche, 101 personas habían sido atendidas en hospitales públicos y más de 900 buscaron refugio en 50 albergues temporales.

Muchos de los famosos rascacielos de ese centro financiero se balancearon con los fuertes vientos y alrededor de mil vuelos se vieron afectados.

El servicio meteorológico de Hong Kong calificó la tormenta como la más fuerte del noroeste del Pacífico en lo que va de año.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!