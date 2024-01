Bolivia: la gasolina escasea en las principales ciudades por el bloqueo de rutas

Gasolineras sin combustible y otras con largas filas de vehículos que esperaban comprar carburante se vieron este martes en ciudades de Bolivia como La Paz y Santa Cruz, al cumplirse 10 días de los bloqueos de carreteras que realizan sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que exigen elecciones judiciales.

Los seguidores del exmandatario obstruyen caminos en cuatro regiones del país, en contra de la prórroga del mandato de los magistrados y en molestia por la Sentencia Constitucional promulgada en diciembre, que dicta que la reelección indefinida "no es un derecho humano".

Este fallo inhabilitaría a Evo Morales para postularse a la presidencia boliviana en 2025.

En La Paz, algunas gasolineras no tenían combustible, o sólo lo vendían a ambulancias y vehículos de atención de emergencias.

En otras, como la Gasolinera San Jorge, situada en el barrio paceño homónimo, sí se vendía el carburante y por eso se formó una fila de vehículos que se extendía por dos calles.

Santiago, un conductor de transporte público que estaba próximo a llegar a la máquina expendedora de gasolina, comentó a EFE que estuvo esperando durante dos horas y 20 minutos para cargar combustible.

El hombre, a quien normalmente le toma menos de 15 minutos comprar el carburante, fue antes a otros surtidores que "estaban repletos y en otros casos no vendían la gasolina porque no había".

Un letrero sobre la suspensión de transporte, en La Paz (Bolivia). LUIS GANDARILLAS / EFE

En una estación de servicio en el barrio de Miraflores, la hilera daba vuelta al manzano, hasta que una de las empleadas se aproximó a los vehículos para avisar que la gasolina se terminó.

En el centro de la ciudad se registró una manifestación de chóferes de transporte pesado contra los bloqueos de carreteras.

Los conductores advirtieron con salir el miércoles a protestar usando sus vehículos, algo que también prevé hacer el sector en Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia y el motor económico del país, donde también escasean los carburantes.

POSICIÓN ESTATAL

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró el domingo que el abastecimiento de combustibles en el país está "garantizado", si bien por los bloqueos se generaron "costos logísticos adicionales" para transportar los carburantes por rutas alternas.

Dorgaten pidió a la gente que no haga filas en busca de combustible si no tiene necesidad de hacerlo para no dejar sin el producto a quienes sí lo requieren.

"Las estaciones de servicio tienen un volumen almacenado y si ese volumen se acaba, como YPFB tenemos que mandar otro camión para poder llenar, entonces nos genera un problema logístico adicional al que hoy ya tenemos para poder transportar el combustible", explicó.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LOS COSTOS

Los bloqueos de caminos por los sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), han generado pérdidas por 680 millones de dólares, dijo este miércoles 31 de enero de 2024 el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante el décimo día de protestas que exigen la realización de las elecciones judiciales.

El ministro explicó en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno en La Paz, que la protesta provoca un "daño económico" a la producción boliviana y afecta a la "seriedad de los exportadores" bolivianos.

Transportistas se manifiestan para exigir que se detengan los bloqueos provocados por simpatizantes del ex presidente de Bolivia Evo Morales en Santa Cruz (Bolivia). EFE

Montenegro dijo que la obstrucción de caminos también dañan el movimiento turístico que anualmente genera el Carnaval de Oruro, declarado como Patrimonio de la Humanidad y uno de los más vistosos de Suramérica, que es una actividad "central" para esa región.

"Es extraño que el bloqueo venga del líder (Morales) que nació en Oruro, está afectando a su propio departamento", cuestionó.

