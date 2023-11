Blinken: "Israel no puede reocupar Gaza"

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo este miércoles 8 de noviembre de 2023 que para lograr "una paz sostenible" en Gaza, Israel "no puede reocupar la Franja", desplazar a sus ciudadanos o reducir su territorio.

Un niño palestino muere cada diez minutos en Gaza Leer más

(Los invitamos también a leer: Netanyahu rechaza cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra contra Hamás)

"La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio", dijo Blinken en una rueda de prensa con motivo de su visita a Tokio para participar en una reunión de cancilleres del Grupo de los 7 (G7).

Las declaraciones de Blinken se produjeron después de que los ministros de Exteriores del G7 hicieran ayer un llamamiento en favor de una pausa humanitaria en Gaza para facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda y pidieran hacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto palestino-israelí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra que están librando en ese territorio palestino.



Amplía la información 👇 https://t.co/yeF1L5tyYE — Diario Expreso (@Expresoec) November 8, 2023

"Hemos sido muy claros desde el día 1: Gaza no puede estar gobernada por Hamás, Israel no puede ocupar Gaza y no se pueden producir desplazamientos de palestinos", dijo hoy Blinken, quien añadió que ha encontrado "una gran unidad" por parte del Grupo de los Siete.

Miles de personas se manifiestan en París para pedir el alto el fuego en Gaza Leer más

En este sentido, destacó el papel de Japón, el país que ocupa la presidencia de turno del grupo y anfitrión del encuentro de dos días que concluía hoy, por sus esfuerzos en aliviar las tensiones en Oriente Medio y por brindar ayuda humanitaria a Gaza.

(También les puede interesar: Israel vaticina una guerra larga y dura contra Hamás)

No estaba claro si los integrantes del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) serían capaces de lograr esa unidad en sus deliberaciones sobre el conflicto, dadas las diferentes sensibilidades entre sus miembros a la hora de referirse a temas como el derecho israelí a defenderse o al aumento de bajas civiles en Gaza.

Con respecto a la invasión rusa de Ucrania, el secretario de Estado estadounidense dijo también que el país "puede seguir contando con ellos" y que seguirán luchando para devolver su territorio, lograr su recuperación económica y mayores oportunidades, además de su camino para la adhesión a la Unión Europea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!