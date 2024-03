Ayuda en desastres: Así es la maquinaria para activar kits urgentes de supervivencia

Mantas, pañales, jabón: la maquinaria logística para activar los kits de supervivencia tras un incendio, terremoto u otra catástrofe exige mucha organización y agilidad para llegar a tiempo a las víctimas y salvar vidas; para ello Amazon acaba de inaugurar su primer Centro de Ayuda para Desastres Naturales en Europa.

Las enormes estanterías del centro, ubicado en la localidad alemana de Rheinberg, en la región de Düsseldorf, cerca de la orilla del Rin, están preparadas para alojar 1.000 palés dispuestos para su despliegue urgente en caso de catástrofe y con posibilidad de ampliarse en caso de necesidad.

Los productos están seleccionados, preparados, empaquetados y almacenados a la espera de recibir la petición de las organizaciones en el terreno para su envío urgente al destino de la catástrofe.

Los lotes son variados: desde artículos de refugio tipo carpas, mantas, literas, esterillas, sacos de dormir, hasta cepillos y pasta dental para higiene personal, o para limpieza, por ejemplo guantes.

"Estamos a disposición de las organizaciones que nos pidan artículos para ayudar en zonas devastadas y mandarlos en cuestión de horas", ha asegurado a EFE Bettina Stix, responsable global del equipo de Ayuda para Desastres Naturales de Amazon.

Stix ha hecho esas declaraciones durante una visita con medios internacionales al centro recién inaugurado en Alemania, tras un recorrido en plena jornada de trabajo de los operarios mientras los carretilleros conducían sus emblemáticos "toros" por los pasillos de la instalación movilizando palés llenos de mercancías.

Amazon cuenta con Centros de Ayuda para Desastres Naturales en Estados Unidos, Asia y Australia. La compañía ha utilizado su inventario, infraestructura logística y tecnología para responder a más de 145 desastres naturales y crisis humanitarias desde 2017, donando más de 24 millones de artículos de ayuda en todo el mundo.

Según la directiva de Amazon, Europa como el resto del mundo, está bajo la amenaza de inundaciones e incendios forestales por el cambio climático pero también de terremotos, incluso de erupciones de volcanes.

QUE LA AYUDA LLEGUE A TIEMPO

"No enviamos nada hasta que no nos lo piden expresamente las organizaciones; la idea es no colapsar con sobresaturación de mercancías el lugar del desastre ni entorpecer los trabajos de rescate", ha explicado Stix.

Amazon trabaja todo el año con organizaciones de ayuda en emergencias; por ejemplo, Cruz Roja, Save the Children y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el principal organismo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre migración.

El portavoz de Cruz Roja en Austria Gerald Czech ha instado a la colaboración entre socios nacionales e internacionales para coordinar rápido las donaciones de ayuda humanitaria y salvar vidas. Es imprescindible que "la comida, el agua, los artículos de refugio" lleguen a tiempo, ha añadido.

Según la directiva de Amazon, el 80 % de artículos de primera necesidad solicitados en casos de emergencias se repite en cada catástrofe, pero el resto es impredecible.

Ha citado un reciente megaincendio forestal devastador en el que "nos pidieron bateas y no las teníamos previstas; finalmente logramos enviárselas"; las víctimas removían los escombros en busca de restos de joyas, artículos de oro, bienes con mucha carga "emocional" pero no tenían artilugios para filtrar los artículos de valor de entre las cenizas.

DIGNIDAD CON BIENES PRECIADOS

Tras cubrir sus necesidades básicas de supervivencia las víctimas de las catásfrofes ansían recuperar parte de su "dignidad" con el acceso a sus recuerdos físicos, que son muy importantes a nivel emocional, ha añadido la directiva de Amazon.

Cada desastre tiene sus peculiaridades; un utensilio muy relevante aunque no siempre en la mente de todos para suministrarlo como ayuda es "el abrelatas"; de nada sirve mandar ayuda si las víctimas no pueden abrir los recipientes, ha advertido.

Amazon aporta además de kits urgentes de supervivencia en catástrofes, tecnología e innovación para facilitar comunicaciones con redes digitales de emergencia; por ejemplo vehículos habilitados para ello y computación en "la nube" para operar en entornos adversos.

En los entornos de desastres naturales "veremos cada vez la presencia de la inteligencia artificial para predicciones, para analizar y entender qué ocurre realmente en zonas devastadas".

Así lo ha explicado a EFE Mo Ramsey, senior manager del equipo de Amazon Web Services de Respuesta ante Desastres, tras recordar que la tecnología es capaz de identificar patrones muy valiosos para ayuda en catástrofes, invisibles sin embargo al ojo humano.

En el trágico terremoto de Turquía el año pasado, ha señalado, "vimos con imágenes de drones, en una zona en la que nadie buscaba que algo se estaba moviendo"; se comprobó que era el dedo de una persona, fue "increíble".

Con el uso de sensores y drones las imágenes son mucho más detalladas que con satélites; la comparativa de unas y otras antes y después de una catástrofe tiene la ventaja de agilizar la identificación de las zonas más devastadas y que necesitan ayuda urgente.

