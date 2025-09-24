Así fue el regreso de Jimmy Kimmel ABC: dura critica censura y ataques de Trump

Miembros de los medios de comunicación se reúnen frente a los estudios de Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles, California, EE. UU. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una nueva polémica en su red social Truth Social, apuntando directamente contra la cadena de televisión ABC y el popular humorista Jimmy Kimmel. Trump expresó su indignación por la decisión de la cadena de traer de vuelta a Kimmel a su programa, al que calificó de "basura" demócrata, insinuando que esto podría tratarse de una "contribución ilegal" a la campaña política del partido.

¿Qué dijo Kimmel?

La controversia se intensificó después de que ABC suspendiera el programa de Kimmel temporalmente, luego de que el comediante hiciera comentarios sobre Charlie Kirk. A pesar de esa pausa, Kimmel regresó a su espacio televisivo y, en su monólogo, se defendió de las críticas de Trump, a quien acusó de no "aguantar las bromas".

"No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", afirmó Kimmel.

Trump contra ABC

Trump, que en el pasado ganó un juicio de 16 millones de dólares contra la cadena, advirtió que podría iniciar una nueva disputa legal. "Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto. Veamos cómo nos va", escribió, dejando en claro que no se quedaría de brazos cruzados. Además, cuestionó el valor de Kimmel como presentador, señalando que su audiencia "SE HA IDO" y que "su 'talento' nunca estuvo".

El mandatario fue muy crítico, describiendo a Kimmel como "otro brazo más" del Comité Nacional Demócrata y acusando a la cadena de utilizarlo para difundir propaganda política. En sus publicaciones, Trump argumentó que el humorista "no es divertido" y que "pone en peligro a la cadena", aludiendo a la naturaleza partidista de su contenido. La acusación de "contribución ilegal" sugiere que, en su opinión, el programa de Kimmel está violando las regulaciones de financiamiento de campañas electorales.

El mensaje de Trump concluyó con una frase dura y despectiva: "Dejemos que Jimmy Kimmel se pudra en sus malas audiencias", lo que subraya la intensidad de su desaprobación hacia el presentador.

El cruce de acusaciones entre Trump, Kimmel y la cadena ABC resalta las tensiones entre la política y el entretenimiento en Estados Unidos. Este tipo de enfrentamientos subraya la profunda polarización del país, donde incluso los programas de humor son vistos a través de un lente político.

La posibilidad de una acción legal contra ABC abre un nuevo capítulo en esta saga, poniendo en el centro del debate los límites de la libertad de expresión y la sátira en la televisión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!