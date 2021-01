Argentina: Los voluntarios que recibieron placebo son los primeros en ser vacunados por Pfizer

Los voluntarios argentinos que participaron de los ensayos clínicos de Pfizer y no hayan sido inmunizados podrán recibir la primera dosis de la vacuna para combatir el COVID-19. Además, durante este mes, empezarán a contactarse con los pacientes "de mayor riesgo" para ofrecerles la inyección.

Diario El Clarín pudo acceder al documento que fue enviado a los participantes del estudio que se está realizando en el Hospital Militar y detalla que "se procederá a contactar telefónicamente en el mes de enero a aquellas personas de mayor riesgo (según definición del Ministerio de Salud y del sponsor), para invitarlos a asistir al centro y -en el caso de estar interesado/a, así como de haber recibido dos dosis de placebo previamente-, poder recibir las dos dosis de vacuna”.

El texto continúa e indica que los voluntarios que no pertenezcan a este grupo de riesgo también podrán gozar de la misma oportunidad para inmunizarse "si previamente recibieron dos dosis de placebo".

Este procedimiento no es único en Argentina y se replicará en todos los sitios donde Pfizer realizó estudios, según explican.

El Clarín pudo contactar a Rodrigo Alfonso, quien recibió la primera dosis en agosto y la segunda los primeros días de septiembre del año pasado, y cuenta que en febrero se enterará si le aplicaron o no la vacuna.

"Mi contacto con Pfizer, que es la persona que me pregunta cómo me voy sintiendo y que me pide completar un diario digital con el detalle de los cambios que pueda experimentar, me dijo que en la próxima visita van a abrir delante mío el sobre, el famosodoble ciego”, cuenta Alfonso.

Alfonso especifica además que los llamados en enero van a ser a los pacientes de riesgo, por lo tanto, no es su caso. "Si sale que me dieron placebo, me van a aplicar la primera dosis en esa misma visita médica. Si recibí la vacuna, me queda solo un chequeo al año y otro a los dos años para ver la evolución", aclara.