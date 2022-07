El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Agustín Rossi, pidió este sábado prudencia y esperar a que la Justicia argentina investigue el informe de Israel, en el cual se reveló que Irán no estaría vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en el país suramericano.

Miles de botellas de plástico salen de las Galápagos para convertirse en ropa Leer más

De acuerdo con una publicación del diario The New York Times (NYT), que citó una investigación interna del Mossad -servicio secreto israelí-, Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas de Hezbolá en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada de Israel en Argentina.

“La causa es emblemática y sensible para la Argentina. Entiendo que debe seguir el camino judicial, si Israel envía información deberá ser investigada por la Justicia”, dijo Rossi en declaraciones radiales a FM Milenium.

Según el diario estadounidense, los atentados fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá, cuyos operativos no estaban vinculados a Irán y no tuvieron la colaboración de ciudadanos argentinos.

También detalló que los materiales necesarios para fabricar los explosivos entraron de forma ilegal a Argentina escondidos en botellas de jabón y cajas de bombones.

“No tengo ninguna información, más allá de la información periodística. He leído con atención el informe del NYT por lo que significa y el impacto que podría tener para el país, en caso de que la Justicia le dé validez procesal”, agregó Rossi.

Israel, Argentina y Estados Unidos siempre han defendido que Irán estuvo implicado sobre el terreno con los atentados, algo que el informe del Mossad desmentiría.

El atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos y 300 heridos, se trató del segundo ataque terrorista contra los judíos de Argentina.

Anteriormente 22 personas fallecieron y 242 resultaron heridas el 17 de marzo de 1992, producto de una explosión frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.

“Me parece que hay que ser muy prudentes. La Justicia cursará los pedidos correspondientes a Israel y analizará la veracidad que las pruebas pudiesen aportar a la causa, aunque no deja de tener un impacto en el país”, reiteró el interventor de los servicios de inteligencia argentinos.