Antichavistas protestan y Harris y Trump pelean estados: el mundo el 28 de septiembre

En diferentes ciudades de Venezuela y del mundo se registraron manifestaciones en contra del resultado de las presenciales del 28 de julio. Además, el Gobierno luso anuncia que el número del ministro de Infraestructuras ha sido hackeado. Así está el mundo.

Antichavistas protestan contra el resultado electoral tras dos meses de las presidenciales

Opositores venezolanos salieron este sábado en distintos puntos de Caracas para protestar en contra del resultado de las presidenciales del 28 de julio, en los que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por el antichavismo y buena parte de la comunidad internacional.

La protesta, convocada por la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, se llevó a cabo bajo la modalidad de "enjambre", para que los ciudadanos pudieran "aparecer y desaparecer" rápidamente por motivos de seguridad, según explicó la líder opositora María Corina Machado.

La exdiputada, que ha mantenido oculto su paradero mientras el Gobierno la tilda de terrorista, tuvo una participación indirecta en estas manifestaciones, mediante una grabación que los ciudadanos reprodujeron.

"Cada acta (de votación) contiene miles, millones de historias, de pasos, de lágrimas, cada acta es un testimonio de nuestra fuerza, valentía y de nuestra determinación para ser libres e iguales, cada acta contiene la verdad de la soberanía popular expresada en cada voto", dijo Machado a través del audio.

Harris y Trump pelean por siete estados clave sin claros márgenes en las encuestas

Siete estados clave que apenas representan la sexta parte de la población de EE.UU. se han convertido en los trofeos anhelados de los candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump (2017-2021), que saben que cada voto cuenta cuando las encuestas los mantienen técnicamente empatados.

Las campañas presidenciales están agotando todos sus recursos para arrebatarle a su oponente votos en Arizona, Nevada, Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, estados que suman 53 millones de personas clave en una población total de 354 millones.

Según la encuesta de New York Times/Siena publicada esta sábado, Harris y Trump prácticamente empatan en Míchigan y Wisconsin, y la ventaja de la demócrata se ha diluido ligeramente respecto a agosto.

Mientras, la encuesta de Morning Consult de ayer señala un empate en Georgia y cita la estrecha ventaja de Harris en seis de los estados: lidera por 3 puntos porcentuales en Arizona; 7 en Nevada; 5 en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y 2 en Carolina del Norte.

Envían a prisión preventiva a 10 miembros de una red de tráfico de migrantes en Colombia

La Justicia colombiana envió a prisión preventiva a 10 miembros de una red, conformada por funcionarios y particulares, que se dedica a tramitar y obtener de forma irregular documentos de identidad de migrantes para permanecer en Colombia o salir como colombianos rumbo a Estados Unidos, informó este sábado la Fiscalía.

Se trata de Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judith Maury Rojas, Leonel Agudelo Restrepo, Jorge Iván Ramírez Mosquera, alias 'Granada', presunto cabecilla; Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, Fakerson Gutiérrez Pérez y Franckin de Jesús Suárez Amaya.

Y también del ciudadano dominicano Jorge Aníbal Duluc Gaslin, quien sería el encargado de contactar a otros extranjeros para ofrecerles los servicios ilícitos.

Varias embarcaciones de Salvamento Marítimo realizan la búsqueda de los cuerpos del cayuco que volcó esta madrugada en la costa cercana al Roque de La Bonanza. Gelmert Finol

El naufragio de este sábado puede ser la mayor tragedia migratoria en Canarias

El naufragio de una barca con 84 personas a bordo ocurrido la madrugada de este sábado en la isla de El Hierro, puede convertirse en la mayor tragedia migratoria en el archipliélago español de Canarias (Atlántico) en 30 años de llegadas de estas embarcaciones precarias, procedentes de la costa africana.

Con nueve cadáveres rescatados y casi cincuenta desaparecidos, puede superar al naugragio ocurrido el 15 de febrero de 2009 en Los Cocoteros (isla de Lanzarote, Canarias), donde murieron 25 personas.

Según las informaciones disponibles, Salvamento Marítimo recuperó nueve cadáveres y busca a 48 desaparecidos, ya que solo sobrevivieron 27 de los ocupantes de la barca, que volcó cuando iba a ser rescatada, a siete kilómetros de la costa.

En los últimos años, las organizaciones sociales y la propia Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) han reportado naufragios de este tipo de embarcaciones, conocidas como cayucos (barcas), en el Atlántico con decenas de muertos y ningún superviviente, pero hasta la fecha la mayor tragedia ocurrida en Canarias era la de Los Cocoteros.

Indonesia rebaja por "fallos de comunicación" a 12 los muertos en accidente minero

Las autoridades de Indonesia rebajaron este sábado a 12 los muertos por el hundimiento de una mina ilegal en el este de Indonesia al alegar "fallos de comunicación" entre los diferentes equipos de emergencia.

"Anteriormente se informó que hubo 15 víctimas mortales, pero después de una nueva verificación, se corrigió el número. Se produjeron errores de comunicación debido a la dificultad de la red en el lugar del incidente, que es una zona de baja conexión, por lo que la información inicial recibida no era del todo precisa", indica en un comunicado la Agencia Nacional para el Control de Desastres.

El accidente ocurrió el jueves en una explotación informal en el distrito de Solok, en la provincia de Sumatra Occidental, tras el impacto de un corrimiento de tierra vinculado a las fuertes lluvias registradas en la región.

El Gobierno luso anuncia que el número del ministro de Infraestructuras ha sido hackeado

El Gobierno de Portugal avisó este sábado de la "apropiación indebida de la identidad del ministro de Infraestructuras y Vivienda", Miguel Pinto Luz, y pidió que no se contacte con él a través de su número de teléfono.

La cartera de Infraestructuras hizo el aviso con un escueto mensaje publicado a través de las redes sociales, donde añadió que quienes tengan su contacto "no respondan a mensajes, no atiendan ni realicen llamadas al número, no entren en links".

