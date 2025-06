Austria: Alumnos del instituto de Graz intentan comprender el horror tras masacre

Sobrevivientes del instituto austríaco piden a los medios respeto en su duelo: "Es surrealista, no se puede entender"

En medio del duelo y el dolor, los alumnos del instituto BORG de Graz se reencontraron este miércoles 11 de junio de 2025, en una sala de eventos próxima, acompañados por profesores y psicólogos, para intentar comprender el horror vivido apenas 24 horas antes, cuando un exalumno armado asesinó a diez personas.

Uno de los alumnos, que se identificó como Ennio, habló con los medios de comunicación en nombre de sus compañeros, pidiendo tranquilidad y respeto.

"Es todo surrealista, no se puede describir ni entender. Quiero pedir de corazón, en nombre de la escuela, de los profesores y de todos los demás, a los medios, que nos permitan en los próximos días estar de luto, en tranquilidad", dijo el joven, superviviente del ataque.

"Hay historias de alumnos que han sido acosados por los medios, y justo en una situación así, esto es muy, muy duro. Pedimos que nos dejen tranquilos, que podamos estar de duelo juntos, entender lo que ha pasado", concluyó el estudiante.

VIDEO | Austria se encuentra conmocionada después de que un joven de 21 años irrumpiera armado este martes en su antiguo centro de secundaria en Graz, al sur del país, asesinara a diez personas y se quitara la vida. pic.twitter.com/c4PST9SI8X — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 10, 2025

Cinco heridos en cuidados intensivos

Un joven de 21 años entró ayer a las 10.00 hora local en el que fue su instituto hasta hace unos años.

Según las autoridades, el atacante había sido alumno en la escuela a partir del año escolar 2019/2020, y tras repetir un curso abandonó los estudios.

Armado con una pistola y un rifle, el hombre accedió a dos clases, situadas en dos pisos diferentes, para disparar de forma indiscriminada contra alumnos y profesores.

Dina Boluarte, presidenta de Perú, es denunciada penalmente por traición a la patria Leer más

Siete mujeres y tres varones fueron asesinados, mientras que otras 11 personas fueron heridas, algunas de extrema gravedad.

Según las autoridades, cinco de los heridos seguían hoy en cuidados intensivos.

Paul Nitsche, profesor de Religión protestante, explicó hoy en declaraciones a varios medios frente a la escuela atacada que estaba solo en una clase en el segundo piso del instituto cuando escuchó los disparos.

"Primero no le preste mucha atención, pero cuando salí al pasillo y vi los casquillos en el suelo, me di cuenta de lo que estaba pasando", dijo.

"Encerrarme en una clase no era una opción, no me atreví, por lo que salí corriendo al pasillo. Allí vi al asesino cómo intentaba acceder a tiros a una clase", contó el profesor.

"Al bajar por las escaleras pensé que todo esto no era real. Pero cuando vi a una niña abatida en el suelo, junto con una profesora, me dije: esto va en serio, esto es real. Por suerte, dos minutos más tarde ya llegaron los policías", dijo.

Las autoridades han movilizado a decenas de psicólogos para atender a los afectados de la masacre, la peor en la historia de Austria.

La gente enciende velas por las víctimas del tiroteo en una escuela de Graz, Austria, el 10 de junio de 2025. EFE

Un minuto de silencio por las víctimas

Edwin Benko, responsable de la unidad de intervención psicológica, explicó hoy, antes de acceder a la reunión con los alumnos del instituto, que es "muy importante que exista la posibilidad de que los jóvenes se vuelvan a encontrar".

"Algunos quieren hablar de lo sucedido, otros quieren estar juntos y lloran juntos, y otros se animan y se reconfortan, bajo el lema 'juntos lo vamos a superar', dijo el psicólogo.

Fiscal General de España al borde del juicio por filtración de documentos Leer más

"Lo importante es saber qué necesita cada uno. Algunos reaccionan con silencio, otros con llantos, otros con miedo y con lágrimas", señaló Benko.

RELACIONADAS La derecha moviliza a miles de personas en Madrid en demanda de un adelanto electoral

La escuela atacada seguirá clausurada mientras duren las investigaciones de la policía en el interior del edificio.

"Cuando haya terminado (la policía), se abrirá la escuela de nuevo. Todos los psicólogos nos dicen que es mejor que los niños estén en su ambiente habitual, con sus amigos y con sus profesores", explicó Elisabeth Meixner, directora de Educación del estado federado de Estiria.

En cualquier caso, Meixner aseguró a la prensa que aquellos niños que no puedan o quieran volver a la escuela serán excusados de clase en las próximas semanas.

A las 10.00 hora local de hoy (08.00 GMT), Austria guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas del ataque.

En Viena, los vehículos del transporte público, como tranvías y autobuses, se detuvieron durante un minuto.

Todas las emisiones de la radio y televisión pública ORF interrumpieron su emisión por el minuto de silencio, que guardaron también los miembros del Gobierno durante una reunión del consejo de ministros, informó la agencia de noticias APA.

Mientras, el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, tiene previsto viajar esta tarde a Graz, donde se reunirá con el gobernador de Estiria, Marion Kunasek, y con la alcaldesa de Graz, Elke Kahr.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!