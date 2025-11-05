Accidente de avión de carga en Estados Unidos: Siete fallecidos reportados

Un avión de carga de UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Louisville

Un avión de carga de la empresa UPS se accidentó antes durante el despegue en Estados Unidos.

La tarde del martes 4 de noviembre de 2025, la ciudad de Louisville, Kentucky en Estados Unidos fue escenario de una tragedia aérea. Un avión de carga de la compañía UPS se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, generando una bola de fuego de enormes proporciones y una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.

El vuelo tenía como destino Honolulu, Hawái, y transportaba más de 38.000 galones de combustible. Según testigos y videos difundidos en redes sociales, la aeronave presentó dificultades en el motor izquierdo durante el ascenso, lo que habría provocado la pérdida de control y el posterior impacto.

Víctimas y daños materiales

Las autoridades confirmaron la muerte de al menos siete personas, entre ellas tripulantes y trabajadores de negocios cercanos al lugar del accidente. Además, once personas resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras y lesiones graves, que fueron trasladadas a hospitales locales.

El avión impactó contra dos establecimientos: Kentucky Petroleum Recycling, que almacenaba tanques de petróleo y propano, y Grade A Auto Parts, un negocio de autopartes. La colisión provocó explosiones secundarias debido al material inflamable en tierra, lo que complicó las labores de los bomberos y equipos de rescate.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Estado brindará apoyo a los afectados. “Es un día devastador para Louisville y para todos los que tienen lazos con UPS”, señaló en conferencia de prensa

This is going to be a tough day for Kentucky after yesterday’s deadly plane crash. As of this morning we still have at least 7 fatalities – though sadly we believe that number will grow. 1/3 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

Respuesta de las autoridades y de UPS

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Ambas agencias enviaron equipos especializados a Louisville para recopilar pruebas, revisar la caja negra y entrevistar a testigos.

UPS, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la tragedia y aseguró que colaborará con las autoridades en todo el proceso investigativo. “Nuestros pensamientos están con las familias de quienes perdieron la vida y con la comunidad de Louisville, que es el corazón de nuestras operaciones”, indicó la empresa.

La compañía, que tiene su principal centro logístico mundial en Louisville, suspendió temporalmente algunas operaciones en la zona mientras se evalúan los daños y se garantiza la seguridad de sus trabajadores.

