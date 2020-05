El morenismo, en la recta final

Los últimos 365 días del mandato presidencial. El gobierno de Lenín Moreno inicia hoy la recta final de su administración, una que empezó con la bandera del diálogo y los acuerdos, seguido de la lucha contra la corrupción y de cuyos tentáculos tampoco estuvo exento, de dificultades para concretar decisiones, de descontentos ciudadanos manifestados en las calles y ahora enfrentando una pandemia.

Poco tiempo y mucho por hacer. Pero si la agenda de aspectos prioritarios para el presidente Moreno se reduce a tres temas, ¿cuáles serían? El analista político y catedrático universitario, Santiago Basabe, cree que el económico debe encabezar la lista. “Reordenar el modelo económico, empezando con un recorte del tamaño del Estado, pero ordenado, inteligente y con objetivos claros”, comenta el experto, quien pone al aspecto político y social para cerrar la lista.

En lo político, cree que Moreno debe tender puentes con legisladores del movimiento Alianza PAIS que, a criterio del experto, ha provocado esa dificultad del Gobierno para concretar sus propuestas de ley en la Asamblea Nacional. Mientras que en lo social, considera que debe acercarse con algunos sectores cuya relación se ha desgastado como las universidades y empleados públicos. “Esos tres aspectos son claves en el año que le queda al Gobierno”.

La gente clama la resolución del problema de economía, desempleo y corrupción; esta última se habría llevado más de $ 100 mil millones en 13 años.

Àngel Polibio Córdova, presidente de Cedatos.

El expresidente Lucio Gutiérrez coincide con Basabe en uno de los tres aspectos. Él coloca a la llamada cirugía contra la corrupción en el primer lugar, seguida de la reactivación económica y termina con la generación de empleo. “El Gobierno no ha recuperado ni un solo centavo de la plata robada por la corrupción, la economía no está creciendo y el empleo no está llegando a los más vulnerables del país. Esos tres temas son fundamentales que el presidente Moreno debe enfrentar, pero con liderazgo”, acota el exmandatario.

Con él concuerda el consultor político y catedrático universitario, Alfredo Dávalos, en mencionar a la lucha contra la corrupción dentro de las prioridades. También cree que Moreno debe trabajar en recobrar la confianza perdida, no solo de la ciudadanía sino de los sectores políticos. “Hay un gran reto en este año que sería tratar de recuperar la confianza para poder salir por la puerta grande, pero me parece que es un escenario complicado y complejo por todas las cosas que se están dando”.

Trabajo: El 60,3 % de ecuatorianos asegura haber perdido el trabajo o tener un familiar cercano que lo perdió en los últimos 2 meses.



Un refrán reza: “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Ninguno de los tres consultados por este Diario cree que el Gobierno tenga el tiempo, ni la decisión política para incluir los temas mencionados en su agenda prioritaria del último año.

“Si no lo hizo durante los tres años de Gobierno, es difícil creer que lo haga en el último año. El presidente Moreno y su gobierno han demostrado que no tienen capacidad de tomar decisiones... Sus decisiones tardan mucho o nunca se dan y cuando se dan son rápidamente echadas para atrás como la eliminación del subsidio a la gasolina”, comenta Basabe, quien además considera que Moreno concentrará parte de su tiempo en buscar estrategias para evitar o aminorar las posibilidades de revancha política en su contra desde el próximo Gobierno o legislatura.

Se habló de una cirugía mayor a la corrupción. Si bien le dio rédito a su gestión, no se veía la recuperación de esos recursos. Es una bandera que ahora poco va a servir. Alfredo Dávalos, consultor político.

En esa misma línea, el expresidente Gutiérrez cree que será un año en el que el Gobierno tendrá al menos un ojo permanentemente puesto en la próxima campaña electoral. “A Moreno se le eligió presidente hasta el último día de su mandato, no por tres años y para que en el último se dedique a hacer campaña. Debe asumir con responsabilidad la función hasta que asuma el próximo presidente. Y tratar de dejar la mesa servida”.

Aunque Dávalos espera decisiones concretas en este último año, cree que la lucha contra la corrupción, aspecto que considera prioritario, seguirá siendo parte del discurso y nada más. “Uno de los graves errores es no haber tenido su propia agenda y discurso. En un inicio el discurso de la cirugía mayor a la corrupción logró números altos de popularidad, pero es uno de los casos que quedó en retórica”.

La mesa servida. Vuelve a surgir esta frase que tanto repitió el presidente Moreno a inicio de su mandato para referirse a ese buen panorama que su antecesor dijo que le dejaba, pero no fue así. ¿Él dejará la mesa servida?

Evaluación del Gobierno del presidente Lenín Moreno 2017-2020.

Córdova: “El panorama es incierto”

Un escenario algo turbio. El presidente ejecutivo de Cedatos, Ángel Polibio Córdova, analiza en cifras lo que se avizora en este último año del presidente Lenín Moreno, que ya empieza con aumento en el pesimismo de la población frente al futuro del país. El 81,4 % de los ecuatorianos, al 10 de mayo de 2020, se siente pesimista, preocupado, incierto y hasta triste frente al futuro del país, son 1,6 % de ciudadanos más con respecto a la encuesta levantada el 30 de octubre de 2019.

Las cifras financieras no son muy alentadoras. A criterio del experto, el Presupuesto del Sector Público No Financiero podría registrar un déficit para este año de $ 7.056 millones o hasta de $ 9.086 millones, si no se obtienen ingresos de fuentes internas y externas y no se cumple la reducción de gastos. “A la fecha, el requerimiento financiero de $ 21.194 millones tendría una brecha financiera de $ 5.839 millones, cifras no registradas en la historia del país”.

Ni hablar del empleo. Córdova concluye, citando datos, que los indebidamente empleados y desempleados superarían para el 2020 los 5,8 millones de personas como consecuencia del coronavirus.