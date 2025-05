¿Ministro de Noboa aspira a ser fiscal? Esto respondió José De La Gasca

¿El ministro de Gobierno, José De La Gasca, aspira a ser fiscal? En la última semana, esa posibilidad ha sido puesta en discusión en el debate público. Sin embargo, tras los rumores, De La Gasca finalmente se pronunció.

(No te pierdas: "No necesitamos ser mejores amigos para avanzar": Raúl Chávez sobre el Gobierno)

El 27 de mayo de 2025, el ministro y figura clave del Gabinete del presidente Daniel Noboa afirmó que no es el momento para hablar del tema, aunque tampoco descartó que sea una de sus aspiraciones.

En una entrevista para el portal Visionarias, De La Gasca señaló: “Por ahora, mis prioridades están acá. No creo que sea el momento de hablar de eso, pero no rehuyo a los desafíos. Si en su debido momento corresponde, lo analizaré”.

De La Gasca sobre el Gabinete presidencial: "Pronto sabremos quiénes nos quedamos" Leer más

Actualmente, el concurso para la designación del nuevo fiscal general está en marcha bajo la supervisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, el proceso ha enfrentado retrasos que, en principio, obligaron a la exfiscal Diana Salazar a prorrogarse en funciones. Tras su renuncia irrevocable, Wilson Toainga asumió el cargo.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que el concurso concluiría en un plazo de seis meses, siempre que no se presenten mayores inconvenientes. No obstante, aún no se ha abierto la convocatoria para los aspirantes al puesto.

Su permanencia en el cargo

Tres días después de la posesión de Daniel Noboa para su segundo mandato, hasta las 14:20 del 27 de mayo de 2025, aún no se conocía la conformación oficial del Gabinete Ministerial. Ese acto estaba previsto para el 24 de mayo, pero fue suspendido.

Hoy, De La Gasca anunció que ya se realizó la primera reunión del Gabinete. Esta tuvo lugar en una cafetería del Centro Histórico de Quito, y el ministro de Gobierno aseguró que en las próximas horas se publicarán los decretos con las ratificaciones y nombramientos.

Por su parte, De La Gasca confirmó que no se ha decidido su salida del Gobierno y ratificó que el equipo presidencial apunta a la continuidad, por lo que no se prevé una renovación en el círculo cercano al primer mandatario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!