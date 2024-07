Ministerio de Defensa niega apelación de general Alexander Levoyer

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, negó la apelación que presentó el general Alexander Levoyer, jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ante la calificación que no permitió su ascenso al grado de general de división.

En su resolución, el ministro ratificó que el general no cumple con el artículo 137 sobre los requisitos específicos establecidos en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las FF.AA., por lo cual fue excluido del ascenso de general de brigada a general de división de la promoción 85 de arma.

El pasado 24 de junio, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el Consejo Supremo de FF.AA. ascendió solamente a uno de los cinco generales de brigada de esa promoción.

¿Quién es Alexander Levoyer?

Alexander Levoyer Rodríguez nació en Quito en marzo de 1965, es un excombatiente de la guerra del Cenepa, general de brigada con más de 40 años de vida militar. Su nombre tomó relevancia porque el oficial lideró la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, cuando la provincia costera fue declarada como Zona Especial de Seguridad, desde junio de 2022.

El abogado de Levoyer, Lizandro Ramírez, dijo que recibió la notificación el 23 de julio de 2024 y calificó a la resolución como "aberrante", desde el punto de vista jurídico. Según el representante legal del oficial, el documento de Defensa expone dos argumentos.

En uno de ellos "señalan que en la norma interna no existe la situación de notificarle con el inicio del proceso de selección y calificación para general de división, por tanto no hay vulneración de derechos. Sin embargo, la Constitución y el Código Orgánico Administrativo sí prevé que se debe notificar en todo proceso, es un derecho, pero ellos lo omiten", explica Ramírez.

El segundo sería que se "desconoce un acto favorable en 2021, en el cual se le declaró (a Levoyer) apto para ascender a general de brigada, un acto administrativo en el cual jamás se dijo que era lesivo, pero ahora señalan que lo que decidió el ministro de defensa de aquella época es un error, se extralimitó en sus funciones porque no podía declararle apto".

Hay alternativas, tras la apelación

Ramírez dijo que a su defendido le queda interponer un recurso extraordinario de revisión, que se presentaría ante el mismo Loffredo. Otras alternativas son una acción de protección o acudir a lo contencioso administrativo, "pero no tenemos garantías ni certeza de que el ministro actúe con imparcialidad", señala el defensor, quien también aclaró que el general Levoyer "aún no ha tomado una decisión al respecto".

El representante del general manifestó que "Levoyer está discerniendo con su familia, pues ha sido un golpe duro para él, pues fue héroe de guerra del Cenepa, pero aún no me ha dado ninguna disposición" sobre emplear otra alternativa legal en este caso.

Justamente la trayectoria de Levoyer es la que recuerda el general en servicio pasivo, Paco Moncayo.

Lamentó que no se haya ascendido al oficial porque no cumple con un requisito. "Creo que tiene todas las instancias para hacer valer sus derechos si la razón le asiste. Puedo afirmar que es un excelente ser humano, un excelente profesional y me apena que esté en estas condiciones", manifestó.

Moncayo señala que el caso de Levoyer le trae a la mente la apelación que también hizo años atrás el general Luis Hernández.

"Hubo un caso muy penoso cuando no ascendieron a Luis Hernández, que tenía una hoja de vida de gran nivel, condecoración en el conflicto de 1995, él apeló inclusive a organismos internacionales y tuvieron que ascenderle. Ese fue otro caso muy sonado, aunque no sé si sea similar, porque el currículum de Hernández era de primera y a la final de hizo justicia".

¿Qué hará el general Levoyer?

El abogado Ramírez aseguró que Levoyer seguirá laborando en sus funciones hasta el viernes 26 de julio. "Tengo entendido que esperará la disponibilidad y la baja definitiva, pero si me confirma que desea continuar, seguiremos. Tenemos 10 días para presentar el recurso extraordinario" ante el Ministerio de Defensa, puntualizó.

