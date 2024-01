Militares y tensión en exteriores de la cárcel de Esmeraldas, donde sigue el motín

La situación seguía tensa este jueves 11 de enero en la Cárcel de Esmeraldas, donde reos amotinados exigen que no se traslade a los líderes de las bandas que operan en el centro penitenciario. También se oponen a que las Fuerzas Armadas ingresen al recinto para restablecer el orden.

Machala: Familiares de guías y reos esperan respuestas de parte de las autoridades Leer más

Según fuentes militares, los reos han retenido a 13 personas, entre ellas 10 guías penitenciarios, dos trabajadores administrativos y al director de la cárcel, quienes llevan ya dos días en esa situación.

Además, han intentado escapar por los techos, paredes y mallas del perímetro, lo que ha obligado a la Fuerza de Tareas Conjunta a realizar disparos preventivos para contenerlos.

Los guías y personal administrativo retenidos se encuentran en el patio, según una fuente cercana a la cárcel consultada por este Diario. No están amarrados y se encuentran en buen estado de salud. “Ellos tienen una cocina adentro, hasta ahora no hay demanda de ingreso de alimentos”, dijo un militar que custodia los exteriores de la cárcel y que no quiso identificarse.

Militares observan desde el exterior el movimiento de los reos dentro de la Cárcel de Esmeraldas. EXPRESO

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes (SNAI) informó que la madrugada de este jueves un grupo de reos disparó contra miembros de las Fuerzas Armadas desde el interior del centro carcelario. “Los miembros de las Fuerzas Armadas reaccionaron para controlar la situación”, dice el comunicado.

Cocinera de la cárcel de Turi fue trasladada a un hospital Leer más

En los exteriores de la cárcel solo se observó la presencia de militares en la mañana. Ellos bloquearon el paso vehicular en las calles adyacentes para evitar cualquier conato de incidentes. Hasta el mediodía no habían ingresado a la cárcel para precautelar la integridad de los guías y personal administrativo que se encuentra retenido.

Las autoridades han informado que se está dialogando con los reos para lograr una solución pacífica al conflicto y garantizar la seguridad de los rehenes y del personal carcelario.

La Cárcel de Esmeraldas alberga a más de 2.500 personas privadas de libertad, de las cuales el 70% está procesada por delitos relacionados con el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado.

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)