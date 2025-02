Militares inician patrullajes en los puertos, ante pedido del Gobierno

Desde este 5 de febrero de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutarán un plan de acción para reforzar la seguridad en la zona portuaria de todo el país, que consiste en patrullajes internos y externos de esas instalaciones, según comunicó la Terminal Portuario de Guayaquil (TPG).

Te puede interesar Embajador de Ecuador se reunió con alto funcionario económico de Trump

Con ello, se dará cumplimiento a la orden del Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien el pasado lunes dispuso al Bloque de Seguridad que militarice los puertos del Ecuador y que refuerce la presencia de los miembros del Ejército en las fronteras del país.

Esta medida desde el Gobierno, que se ordenó con Decreto Ejecutivo, según el comunicado de TPG, se dará en las estaciones portuaria “para resguardar un entorno seguro para las operaciones portuarias y prevenir posibles actos delictivos”.

El petróleo sufre caída histórica debido a las tensiones entre EE. UU. y China Leer más

No obstante, el lunes pasado el ministro de Gobierno, José De la Gasca, brindó escasa información sobre la medida y aseguró que la disposición responde a información sobre un presunto intento de afectar al Gobierno.

Hay información sensible que se maneja a nivel del Bloque de Seguridad, que no puedo divulgar, que permite deducir y al presidente tomar este tipo de decisiones porque se busca generar alertas, ambientes enrarecidos de violencias que no son coincidencias. Aquí hay vínculos entre mafias políticas y grupos narcodelictivos para generar esta suerte de debilidad en la imagen del Gobierno", dijo De la Gasca, en una entrevista.

La medida de refuerzo militar en los puertos como en las fronteras se dará antes, durante y después de las elecciones presidenciales del domingo 9 de febrero.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!