Miedo a morir: Daniel Salcedo no acudió a dar las disculpas públicas

El 9 de enero de 2025, Daniel Salcedo, condenado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, no compareció a la audiencia de disculpas públicas en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito. Desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, Salcedo justificó su ausencia afirmando: “No confío en nadie, mi abogado no me ha informado nada. Hubo un muerto y por seguridad decidí no salir”.

La audiencia fue convocada para que los involucrados en el caso Metástasis ofrecieran disculpas públicas como parte del procedimiento abreviado al que se acogieron. Este caso está vinculado a una red liderada por Leandro Norero, condenado por liderar una organización de delincuencia organizada.

De los doce procesados, diez asistieron y expresaron su arrepentimiento. Sin embargo, además de Salcedo, el exjuez Harry Lindao también se ausentó.

El temor de Salcedo se intensificó luego del asesinato de alias “Gordo Mendoza”, un alto miembro de la organización de Los Choneros, ocurrido un día antes. Aunque se había planificado un operativo especial para garantizar su traslado seguro, el condenado prefirió no salir de su celda, citando desconfianza en las garantías ofrecidas por las autoridades penitenciarias.

El mensaje de Daniel Salcedo

“Por seguridad, ya que mi abogado no me ha informado nada de nada. Hubo un muerto y no confío en nadie”. Así escribió Daniel Salcedo en un documento del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con el que se confirmó que se negaba a salir de su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, para ser trasladado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, a la diligencia de disculpas públicas a la que se lo convocó.

La medida adoptada

Ante su ausencia, Salcedo ha solicitado una nueva fecha para cumplir con la orden judicial. El juez Manuel Cabrera, quien lleva el caso, aún no ha decidido si convocará otra audiencia para este fin. Daniel Salcedo enfrenta múltiples condenas, incluyendo 40 meses de prisión por su implicación en el caso Metástasis, además de penas por fraude procesal, lavado de activos y peculado, la más severa de ellas de 13 años.

