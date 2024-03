Metro de Quito: Tres fallas en cuatro meses de funcionamiento

El percance en el sistema de comunicaciones del metro de Quito, que obligó a suspender el servicio por varias horas el jueves 21 de marzo de 2024, es una de las fallas que inquietan al Municipio.

El alcalde Pabel Muñoz dijo este 25 de marzo que “es una preocupación” que se registren ese tipo de inconvenientes, que generan malestar en los usuarios.

Según el funcionario, la Alcaldía analiza si “activar o no las garantías sobre esos temas”. Recordó que el contrato todavía está abierto, pues en junio o julio termina el proceso de construcción y cierre total del nuevo proyecto de transporte.

“No estamos a gusto, pero también podemos entender que son problemas que se generan en el sistema de comunicación de un metro que está empezando actividades, por lo tanto, en lo absoluto me deja contento”, manifestó el burgomaestre luego de su informe semanal.

El metro de Quito inició operaciones el 1 de diciembre. En estos cuatro meses de funcionamiento se han presentado fallas por tres ocasiones, señaló.

El pasado jueves, decenas de pasajeros escribieron en redes sociales las molestias que les causó el inconveniente.

En la plataforma X (antes Twitter), los usuarios reclamaban que no fueron alertados de la falla en las filas antes de hacer el pago para ingresar a los andenes. También se quejaron de que no les devolvieron el pasaje, pese a que no les brindaron el servicio.

Muñoz aseguró que está prevista una reunión en la que se le informará sobre esa falla. Y que consolidarán procesos de mantenimiento en el sistema.

Por otro lado, el Metro estima que movilizará a 100.00 personas por la procesión Jesús del Gran Poder del Viernes Santo. Ese día, el único acceso a la parada San Francisco será por la av. 24 de Mayo, de 07:00 a 18:00.

