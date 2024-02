A un mes de la intervención FF. AA. tienen el control de la cárcel de Cotopaxi

Para el gobernador de Cotopaxi, Iván Navas, el trabajo realizado por Fuerzas Armadas en la provincia sobre todo en el centro carcelario ha dejado los resultados esperados y es el decomiso de una alta cantidad de armas, municiones, licor, whisky, cigarrillos, celulares, computadores, entre otros objetos prohibidos que se encontraban “encaletados” en diferentes lugares.

Explicó que los trabajos continúan y los militares siguen encontrando armas, droga, licor, tabacos, incluso escondido en luminarias del centro penitenciario. El trabajo es arduo, extenuante y agotador.

Navas fue enfático en manifestar que los trabajos desarrollados en la cárcel de Cotopaxi, lo ha realizado en respeto a los derechos humanos. “Ahora escuchamos a los internos felices porque ya reciben los tres alimentos al día, alimentos por los que antes debían cancelar. Nadie les está presionando para que paguen por la comida, un colchón, agua etc” aseguró.

“Mi respaldo total a los militares que hoy tienen el control de la cárcel, yo he realizado un seguimiento a la intervención y no he evidenciado en ningún momento tratos degradantes a los a los internos, por eso hoy están agradecidos por la presencia del ejército y la policía” indicó Navas.

Desde el domingo 14 de enero hasta la fecha Fuerzas Armadas durante la intervención en el centro carcelario ha obtenido los siguientes resultados: dos fusiles, 19 pistolas, siete granadas, una subametralladora, 10.048 municiones, cinco granadas de guerra, tres tacos de dinamita, 22 cápsulas eléctricas, dos bombas molotov, 35 alimentadoras, 10 chalecos antibalas entre otros objetos prohibidos que fueron entregados bajo cadena de custodia a Policía Nacional.

Las diferentes operaciones de control de armas, municiones, explosivos y artículos no autorizados en el interior del centro de privación de libertad “Cotopaxi” continúan.

Incremento de delitos

Delitos como robo de accesorios de vehículos y motocicletas registran un incremento en el Cuadro de Mando Integral (CMI).

Hugo Arroyo, comandante de Policía en Cotopaxi, dio a conocer que realizando un análisis de violencia y delincuencia en la provincia dio como resultado que se registraron cero muertes violentas desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero. Lo que indica que definitivamente ha ayudado el estado de excepción para la reducción de la violencia.

En cuanto a la productividad registran bandas delictivas desarticuladas, decomiso de explosivos, armas recuperadas, motos y vehículos que fueron reportados como robados fueron recuperados. En la actualidad se tiene controlado el delito de robo a personas, pero existe un incremento en el robo de accesorios de vehículos.

Este último delito ha migrado desde la zona urbana hasta el sector rural como Pastocalle, Aláquez, Belisario Quevedo por ejemplo los vehículos que dejan en la noche y al otro día se percatan de que se han sido sustraídos los accesorios. Esto se registra en la parte de la sierra de la provincia.

En zona subtropical de Cotopaxi específicamente en La Maná existe un incremento en el robo de motocicletas, en enero se registró la sustracción de 12 motos a diferencia del año pasado donde se denunció una sola sustracción.

En este cantón en el primer mes del año la Policía Judicial recuperó 15 motocicletas reportadas como robadas.

Los esfuerzos de la Policía se centran en desarticular las bandas delictivas que se dedican a la sustracción de accesorios de vehículos y robo de motocicletas.

