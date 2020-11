La medida cautelar que blindó el concurso de Petroecuador fue revocada

La notificación aún no es oficial pero ya llegó hasta la Asamblea Nacional. Las medidas cautelares que se impusieron para que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no pueda controlar el concurso que inició Petroecuador para contratar un nuevo seguro multirriesgo fueron revocadas. La resolución, hasta el momento, aún es verbal y todavía no llega el texto escrito.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, dijo que en la audiencia desarrollada hoy, 25 de noviembre de 2020, en el cantón Pedro Carbo, en Guayas, se dio marcha atrás a la decisión del juez Hans Jiménez. El 4 de noviembre, luego de dos días hábiles de estudio, el juez multicompetente dictó restricciones para que el Sercop no pueda supervisar el concurso de la petrolera que ofrece más de 54,8 millones de dólares para un asegurador privado.

La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional recibió a Vallejo para que explique las críticas a la imposición de las medidas cautelares. Precisó que en el concurso de la empresa pública no se presentaron estudios de mercado ni se fijaron las multas en caso de incumplimiento del proveedor. Cuando se hizo esas observaciones al proceso, en una carta enviada a Petroecuador el 28 de octubre, el juez del cantón de Guayas dictó las medidas que se dieron de baja hoy.

Vallejo también informó que con la decisión judicial, el Sercop comenzará a inspeccionar todo el proceso de contratación. Sobre ese concurso también hay acciones legales impulsadas por las aseguradoras que no se vieron beneficiadas con el contrato.

Hispana de Seguros fue la adjudicada pero, tal como informó EXPRESO, no se puede realizar la firma del contrato por las acciones legales.