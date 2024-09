¿Quién es Marlon Pasquel, el denunciante de Noboa que pidió asilo en Rusia?

Marlon Pasquel no es nuevo en la arena política; ha sido funcionario público del correísmo y candidato a la Alcaldía de Quito.

Un excandidato y funcionario durante la época del correísmo. Marlon Andrés Pasquel Espín, el joven quiteño que ha criticado ante la justicia al presidente Daniel Noboa y a sus funcionarios, es hoy un solicitante de asilo político en Rusia debido "a la presión y persecución del Gobierno de Noboa".

Pasquel también afirma en su solicitud de asilo que "la situación en el país está directamente afectada por la Agenda Neoliberal liderada por el Fondo Monetario Internacional y las gestiones del gobierno, que prioriza el pago de bonos de deuda en lugar de atender las necesidades del pueblo".

FUNCIONARIO Y CANDIDATO

Pero, ¿quién es el denunciante de Noboa y sus funcionarios? Marlon Pasquel es un joven quiteño que no es nuevo en la arena política. En 2023 participó como candidato a la Alcaldía de Quito por el partido Avanza, pero no logró obtener los votos necesarios. También es integrante activo del Frente Ciudadano. Sobre su vida profesional y académica, ha declarado a la prensa que posee una licenciatura en Administración de la Universidad de Palermo, aunque en la página del Senescyt no consta un título académico registrado.

Pasquel alega que el país está siendo afectado por "la Agenda Neoliberal liderada por el Fondo Monetario Internacional". Cortesía

Según su declaración juramentada en Contraloría, fue funcionario público en la empresa pública Enfarma, creada en 2009 por el gobierno de Rafael Correa para la producción y distribución de medicamentos. Allí se desempeñó como asesor en 2017.

LAS DENUCNIAS

Durante el gobierno de Daniel Noboa, el nombre de Pasquel volvió a la arena política como crítico del presidente. El 22 de mayo de 2024, Pasquel presentó una denuncia formal contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral, alegando que el presidente había realizado campaña anticipada a través de un video en TikTok. La denuncia se basa en la interpretación de frases del video como un intento de influir en el electorado. Pasquel ha apelado la decisión del TCE de archivar el caso, buscando una revisión más exhaustiva.

El 18 de julio de 2024, Pasquel amplió sus acusaciones al presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra dos altos funcionarios del sector energético, acusándolos de tráfico de influencias en la contratación de barcazas para la generación eléctrica. Estas acciones han consolidado a Pasquel como una figura polémica y activa en la política ecuatoriana, centrada en la denuncia de presuntas irregularidades y corrupción.

