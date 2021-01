Mario Cuvi: “Hay que eliminar el examen Ser Bachiller”

Otro rostro nuevo en la política. Mario Cuvi intenta dar el salto desde la academia a la Asamblea convencido que una persona nueva, con propuestas “para cambiar realidades concretas” puede encabezar esas reformas que el país necesita. Su propuesta, comenta a EXPRESO, se resume en la triple E: Educación, Empleo y Emprendimiento. Detalla cada una de ellas y espera que sean su trampolín a la Asamblea Nacional.

- ¿Por qué entrar a política y a una institución tan desprestigiada como la Asamblea?

- Porque me cansé de ver a la misma gente no dar solución a los problemas. Como emprendedor he vivido el exceso de trámites, tasas y costos. Como empleado y empleador he vivido lo difícil del Código de Trabajo. Y en abril fue el punto de quiebre cuando vimos cómo se roban la plata de los hospitales y medicinas mientras la gente se moría en las calles.

- ¿Cómo revertir esta mala imagen del Legislativo?

- Esa es la motivación para la Asamblea. La mayoría de los que están ahí son improvisados sobre lo que es legislar y fiscalizar, y es que la mayoría no ha trabajado en el sector privado donde las ‘papas queman’. Lo primero es ganarse la confianza de la gente cumpliendo con lo que se promete. Y, segundo, mis propuestas son para cambiar realidades.

- Por ejemplo...

- La principal es una ley de un solo trámite para emprender. En lugar de pasar por el Municipio, Bomberos, SRI, Ministerio de Turismo para vender una papa, tener un solo trámite y arrancar. Esto se conecta con un crédito especial para emprendedores, es decir, que hasta $ 10.000 el crédito público no pida ni garantía ni central de riesgo y que sea máximo el 5 %.

- Emprender está bien, pero no lo es todo...

- Mi propuesta se resume en la triple E: Educación, Empleo y Emprendimiento. En la primera hay que reforzar valores y una educación moderna alineada a la innovación y tecnología. Hay que eliminar el examen Ser Bachiller, pero no abrir a que cualquiera entre. Después de un proceso preuniversitario se le dé la capacidad a todo estudiante de nivelarse y después dar un examen.

- ¿En empleo?

- Autorizar el contrato por horas con afiliación a la Seguridad Social. Son los jóvenes los que más concentran el desempleo por la falta de experiencia. Con el contrato por horas se puedo emplear a alguien para entrenarlo y si funciona sigue con la relación laborar.

- ¿Y la estabilidad laboral?

- Si contratas bajo mi propuesta a alguien por 40 horas tendrían que pagarle $ 575 con el recargo del 15 % que incluyo en la ley. Esto provoca que el emprendedor cuando ya necesita a esa persona a tiempo completo pase al contrato formal. El contrato por hora es una manera de entrar al trabajo y a la estabilidad.

- ¿Cómo garantiza a sus votantes, en el caso de llegar a la Asamblea, que no será un Daniel Mendoza?

- Esto lo digo siempre antes de pedir el voto: asegúrense que su candidato tenga formación académica suficiente, experiencia profesional en el sector privado y una hoja de vida limpia. La gente me pueda investigar... Y, por otra parte, mi compromiso. Entiendo la desconfianza en los políticos, pero no soy uno de ellos.