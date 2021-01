Debate presidencial: Andrea Bernal, la única que se animó a debatir

Si quedaba alguna duda de que los candidatos no quieren debatir, este 14 de enero se confirmó. La primera parte del debate presidencial, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil junto con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, pintaba, por las particularidades de la modalidad, como uno más dinámico, con mayor margen a ver y escuchar algo de réplica y contrarréplica de ideas entre candidatos, pero nada.

Quedó claro que no es la modalidad, ni falta de un moderador o moderadora poco incisiva. Son los candidatos los que no quieren debatir. Este segundo careo presidencial contempló no solo preguntas particulares para cada uno sobre un mismo tema, sino que cada postulante a Carondelet tenía opción a dos comodines para comentar o replicar, pero en lugar de ser utilizados para confrontar a sus rivales se convirtieron en un espacio para su promoción de propuestas.

La moderadora y periodista Andrea Bernal fue la única que se animó (sin ser candidata) a impulsar un debate. En reiteradas ocasiones incitó a los aspirantes a utilizar sus comodines, pero las respuestas siempre fueron un silencio, como el de los niños de escuela cuando la maestra pregunta quién quiere pasar al pizarrón. "Se anima candidato Freile", dijo Bernal dirigiéndose al aspirante presidencial Pedro Freile, del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades. "Si me va a dar uno (un comodín) gratis", respondió esbozando una sonrisa.

Bernal sí utilizó las herramientas que las reglas del encuentro le otorgaban hasta dos repreguntas por candidato en cada tema y, sobre todo, un impecable cuestionario. Generación de empleo; política tributaria, corrupción, pandemia y sistema de salud, competitividad y sector externo fueron los temas planteados a los candidatos Guillermo Lasso, Giovanny Andrade, Gerson Almeida, Paúl Carrasco, Pedro Freile, Xavier Hervas y Guillermo Celi. Andrés Arauz, de la alianza correísta Unión por la Esperanza, no asistió.

Este 15 de enero continúa la segunda y última parte con el resto de aspirantes: Ximena Peña (Alianza PAIS), Gustavo Larrea (Democracia Sí), Juan Fernando Velasco (Construye), Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica), César Montúfar (PSE-Concertación) y Carlos Sagnay (Fuerza Ecuador). No acudirán Andrés Arauz (Centro Democrático-Compromiso Social), Yaku Pérez (Pachakutik) e Isidro Romero (Avanza).