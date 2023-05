Con el ingreso de la nueva administración a la Alcaldía de Quito, se disparan las expectativas sobre lo que se hará y las áreas en que se intervendrá. Desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha, su presidenta da algunas pautas para desenredar a la ciudad.

¿En realidad Quito puede renacer como lo augura el nuevo burgomaestre, Pabel Muñoz?

Pienso que sí. Es difícil salir de tantos problemas que se han acumulado en las administraciones pasadas y no se hará en cuatro años, pero lo importante es empezar.

¿Cuál es el primer paso para lograr esa reingeniería que tanto necesita la ciudad?

La voluntad política es la clave. Las autoridades deben tomar riesgos. No se puede dar gusto a todos y si están dispuestos a eso, sí se puede solventar tantos problemas.

La movilidad es un dolor de cabeza para los capitalinos. ¿Cómo lograr que el transporte público sea digno?

Es contradictorio que el transporte público esté en manos privadas. Sabemos que no es eficiente ni seguro. Se necesita una solución integral. Sin esto el metro solo será una línea que solvente de norte a sur y los valles seguirán igual.

Sobre el metro, ¿considera que esta es la solución al caos que se genera en las vías, todos los días?

El metro no es la solución a la movilidad. Aportará en algo, sí, pero el resto del transporte no funciona. La idea de los metrocables hacia los valles es buena y viable. En el caso del túnel en la extensión de la Ruta Viva se debe analizar bien y se debe pensar en construir parqueaderos de borde para que la gente que llega de la periferia deje sus carros y use transporte público.

El reordenamiento territorial es otra arista importante. ¿Es una solución la reubicación de aquellos que viven en zonas de riesgo y cuentan con una legalización de barrios vigente?

Hay muchos que son legales, pero no tienen estructuras seguras. Eso se debe revisar y encarar con una política seria. Incluso se los puede reubicar a algunos en el mismo barrio y a los que ya es imposible es una gran opción darles espacio en zonas inhabitadas como la avenida 10 de Agosto o La Mariscal. Es una alternativa buena.

¿Con eso se puede desplazar a la inseguridad y devolver la vida a estos espacios que están abandonados?

Un canal es ese, la repoblación de estas zonas, a través de la adaptación de edificios públicos a viviendas de interés social o departamentos. Le hemos planteado ya al señor alcalde esta opción.

¿El parque Bicentenario puede convertirse en el Central Park de Nueva York?

Volverlo el Manhattan de Quito significa que habrá edificios enormes. Para eso, primero se debe regularizar el suelo, unificar lotes. Con esto se puede sacar provecho del espacio que no ha sido explotado en toda su capacidad. Se puede generar una microcentralidad y potenciar nuevas soluciones urbanas.

¿Qué pasa con el equipamiento que requiere Quito para generar ese sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía?

Esto no se ha considerado hace años y la ciudad necesita de esto. Equipamiento se refiere a centros culturales en Calderón, por ejemplo. O a bibliotecas o centros recreativos y deportivos. Indiscutiblemente esto genera que la ciudadanía se apropie de su espacio y cuide estos lugares. Es algo que Pabel Muñoz ha ofrecido hacer en todas las zonas y de ser así, incluso contribuirá en la reducción de la inseguridad.

Para poner en orden a la ciudad, ¿considera importante que Muñoz tome en consideración realizar enmiendas a ordenanzas vigentes e incluso emitir otras?

Sí. Existe un concejo municipal consolidado y uno de los temas importantes que se debe resolver es la burocracia municipal que hay. Se ponen muchas trabas en el área de la construcción, por ejemplo y eso impide que la economía de la ciudad se dinamice. En otros aspectos no es diferente y el alcalde es el llamado para que se haga un cambio estructural, que sea eficiente y útil.