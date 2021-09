Marcelo Robalino a Sinohydro: "Deberían tener un poco más de vergüenza"

El gerente de la Unidad de Negocios de Coca Codo Sinclair, Marcelo Reinoso, dijo que los problemas en la central hidroeléctrica más importante del país son graves y que la compañía china Sinohydro, a cargo de su construcción, "debería tener un poco de vergüenza... Este tema de los distribuidores es un insulto al intelecto de los ecuatorianos".

Sus comentarios fueron entregados este viernes 24 de septiembre de 2021 en la Comisión de Fiscalización de Asamblea Nacional, en donde se iniciaron las comparecencias en una investigación por posibles irregularidades en el caso Coca Codo Sinclair - INA Papers

Reinoso dijo que los problemas en Coca Codo Sinclair son más de 2.000, entre estos de diseños, de falta de estudios y, los más importantes: hay fisuras en los módulos de acero fabricados en China que están en la parte de los ocho distribuidores, construcciones en forma de caracol en donde ingresa el agua para generar energía. Aseguró que el material empleado no era el correcto, pues se usó acero para vigas, que no es el recomendable para envases a presión.

"Definitivamente es una obra mal hecha". El funcionario agregó que estos problemas de fisuras y otras fallas se conocían, a través de rumores, desde 2012, cuatro años antes de la inauguración que hicieron Jorge Glas, exvicepresidente, y Rafael Correa, presidente, en 2016, junto con el presidente de China, Xi Jinping.

Oficialmente, estas falencias se conocieron en 2014, dos años antes de dicho evento de inauguración. Pese a eso las autoridades como Glas, Correa y Estaban Albornoz, exministro de Electricidad, aprobaron la recepción provincial de la obra.

Actualmente, la hidroeléctrica, que genera el 30 % de la energía eléctrica del país, no ha sido entregada de forma definitiva al Estado. La razón es que hay daños que no se han reparado pese a las cientos de intervenciones. "Hay 53 fisuras sin arreglar en el distribuidor 8, que ya están fuera del hormigón y que ya no se pueden soldar".

Advirtió que en el Estado no debe recibir la obra si no se arreglan las fisuras. La empresa Coca Codo Sinclair también mantiene una demanda de arbitraje internacional contra Sinohydro. El Tribunal de arbitraje debe integrarse este mes en Santiago de Chile.