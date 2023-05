Bella Arreaga le cuenta a EXPRESO que ha tenido que atravesar dificultades económicas para poder apoyar a Bella Paredes, su primogénita, en el sueño de convertirse en una gran deportista. Pese a las limitaciones, nunca ha dudado.

Con tan sólo tres años Paredes dejó su hogar en Los Ríos para viajar a Guayaquil de la mano de una tía, quien la ayudaría con los entrenamientos en gimnasia artística. "Ella desde pequeñita tomó la decisión de viajar sola hasta acá y yo tuve que ser muy fuerte para permitirlo", cuenta su madre. "En una mochila pequeña de Winnie the Pooh metió cuatro blusitas, cuatro pantaloncitos y se fue", añade.

En este deporte, Paredes permaneció por 10 años y logró excelentes resultados que la llevaron a competencias internacionales, las cuales no eran costeadas en su totalidad por la federación. Sin embargo, toda su familia aportaba con "un granito de arena" para completar el dinero, además su madre organizaba rifas, bingos y hasta ventas de calendarios.

En aquella época la comunicación entre ellas era casi nula, para verse tenían que viajar de una provincia a la otra, y en los casos en los que Paredes salía del país por competencias, no sabían nada la una de la otra hasta volver.

La tricolor, triple campeona mundial juvenil de pesas, empezó en la gimnasia, pero debió dar un giro de 180 grados. Así llegó a la halterofilia. cortesía

Y aunque en gimnasia todo fue "maravilloso" para Paredes, ella tomó la decisión de alcanzar nuevas metas y se inclinó por el levantamiento de pesas.

Como era nueva en este deporte, debió fortalecer piernas y brazos, y su madre se convirtió en su entrenadora; cuidando su alimentación, realizándole exámenes de rutina y asegurándose de que descanse el tiempo correcto, pero sin descuidar su lado de madre.

Cuando Bella Paredes debía ir a competencias nacionales e internacionales, era su madre quien acudía a sus clases y le pedía a los maestros que le marcaran las páginas de los libros que debía leer y le pusieran una fecha de entrega para que su hija pudiera cumplir con sus responsabilidades de estudiante.

Para la madre no fue tan fácil el cambio de deporte, pero los entrenadores le decían que su hija tenía todo lo que se necesitada para triunfar, por eso nunca dejó que se rindiera. Siempre le dio apoyo moral y la cuidó muy bien las veces que se lesionó.

A veces uno debe ser fuerte para que los hijos salgan adelante. Bella Arreaga

Ahora que ambas pueden ver los frutos de toda su dedicación y esfuerzo, se sienten orgullosas la una de la otra y no se arrepienten de nada de lo que afrontaron como familia, porque si bien se perdieron de muchos momentos juntas, ahora los disfrutan más.

Paredes se convirtió en una de las joyas tricolores en el mundo de las pesas, no en vano acumula ya múltiples medallas en sudamericanos, oro en panamericanos juveniles, así como el vicecampeonato mundial junior en Uzbekistán en el 2017. Está haciendo su primer ciclo olímpico y cursa el quinto semestre en la carrera de Derecho.

Al preguntarle a Arreaga si le hubiese gustado que su hija siguiera un camino con menos riesgos ella respondió: "No la he visto fracasar. Sí, ha tenido lesiones, pero no han sido tan graves".

La pesista ecuatoriana asegura que gracias al apoyo de su madre ha logrado convertirse en una gran deportista. Cortesía

Ahora Bellita, como la llama su madre, con 21 años es consiente del esfuerzo que hicieron sus padres para que ella pudiera continuar con su vida deportiva. "Yo ahora me vine a enterar que mi mamá se ponía a vender calendarios porque hacía falta dinero, pero cuando íbamos a Babahoyo los fines de semana, nunca nos acostamos sin comer o con la barriga vacía", cuenta la pesista.

Le agradezco que aunque a veces yo no he confiado en mí, ella siempre lo ha hecho. Bella Paredes, deportista

“Doy gracias por tener el tipo de madre que es ella, porque si no hubiera sido como es yo no hubiera llegado hasta donde estoy ahora… ella ha sido incondicional con nosotros, una parte fundamental para nuestra familia”, finaliza.