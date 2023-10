Macri: "El cambio que impulsa Milei es el único camino que tiene Argentina hoy"

El expresidente de Argentina Mauricio Macri declaró este viernes 27 de octubre que el “cambio”, liderado por el libertario Javier Milei con vistas a la segunda vuelta electoral, es “el único camino que tiene Argentina hoy”.

En una entrevista con Radio Mitre, el cofundador y referente del partido Propuesta Republicana (Pro) -que integra la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha)- indicó que “la prioridad sigue siendo el cambio” respecto al peronismo gobernante y que él respalda al líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) “sin nada a cambio”.

Afirmó que el candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, “es más de lo mismo”, en alusión al gobierno peronista y a la influencia de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y que “siempre” le mintió.

“Es más de lo mismo. Lamento decirles cuántas veces me mintió Sergio Massa, 28 veces... A mí Milei no me mintió una sola vez”, agregó.

