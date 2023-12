Lucio Gutiérrez pedirá llevar a la Asamblea el archivo del juicio a Diana Salazar

El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto sesionar la tarde del 18 de diciembre del 2023 para conocer y resolver sobre el contenido del Memorando Nro. AN-CFCP-2023-0180-M, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Conocido el orden del día para dicha sesión, varias críticas surgieron en redes sociales por el apuro de la mesa legislativa de archivar interpelaciones en cola con el objetivo de llegar lo más pronto posible al proceso presentado por la legisladora correísta, Gisella Garzón, en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Estas críticas en contra del Legislativo empujó a esta Función del Estado a emitir un comunicado en el que precisa que dicha sesión es “exclusivamente para ratificar la prelación de los juicios políticos contra Esteban Bernal (exministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso) y los miembros del Consejo de la Judicatura.

El apuro del correísmo también empuja a legisladores a mover fichas en protección de la fiscal general. El asambleísta y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que este 18 de diciembre solicitará la inclusión en el orden del día del pleno el archivo del juicio en contra de Diana Salazar, quien hace pocos días encabezó un mega operativo bajo el nombre de Metástasis por la presunta configuración de una trama de corrupción en la Función Judicial que involucra a jueces, fiscales, funcionarios públicos y miembros de una banda del crimen organizado liderada por Leandro Norero.

Lunes 18 presentaré pedido de cambio del Orden del Día para que la Asamblea en Pleno archive el Juicio contra la Fiscal Diana Salazar

La Asamblea no puede obstruir el trabajo de la Fiscal, caso contrario se convierte en cómplice del NarcoEstado pic.twitter.com/n4ZOMeU2OO — Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) December 17, 2023

“La Asamblea no puede obstruir el trabajo de la Fiscal, caso contrario se convierte en cómplice del NarcoEstado”, publicó en X el legislador por el Partido Sociedad Patriótica junto con un video en el que insta a la Asamblea Nacional a no dejar la más mínima sospecha de complicidad con el narco-estado. “Razón por la cual no puede obstaculizar, obstruir ni dificultar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, sabiendo que una de las funciones de la Asamblea es fiscalizar”.

Gutiérrez exhorta a sus colegas a apoyar la tarea de investigación de otras funciones por lo que solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, poner en consideración del pleno como segundo punto del orden del día el archivo del juicio político en contra de Salazar “para que puede ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión”.

Días atrás, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizó el trámite de la interpelación en contra de Salazar, lo que levantó varias críticas contras sus miembros sobre todo los votos del Partido Social Cristiano y de la bancada oficialista Alianza Democrática Nacional quienes han sostenido que no apoyarán el juicio político contra la fiscal, sin embargo lo viabilizaron con sus votos. El argumento de las partes cuestionadas es que el CAL realiza una evaluación de requisitos, es decir de forma y no de fondo.

No obstante, Gutiérrez termina su publicación en X cuestionando la actuación del CAL. “El CAL (PSC, ADN y RC5) autorizó trámite del juicio a la Fiscal. Esto no es tema de procedimiento ni leguleyadas, es de CONCIENCIA. ¿Quieren obstruir el trabajo de la Fiscal, apoyando el NarcoEstado que terminará con el país o quieren un Ecuador libre de Narco política? Decídanse”, concluye.

