Virgen de El Cisne
La virgen se ha mantenido en Loja por un largo tiempoFREDDY INGA

Loja alista procesiones y misas para despedir a la Virgen de El Cisne

La ‘Churonita’ volverá a su parroquia de origen el 17 de noviembre. Conoce los detalles

La Virgen de El Cisne iniciará su regreso a su santuario (ubicado en la parroquia El Cisne) el 17 de noviembre, tras permanecer más de dos meses en la ciudad de Loja, donde miles de fieles han expresado su devoción a la “Churonita”.

RELACIONADAS

Su despedida, marcada por una misa campal y una procesión por el centro lojano el 31 de octubre, dará paso a una de las peregrinaciones religiosas más emblemáticas del país, instaurada desde el decreto de Simón Bolívar.

Durante su estancia en Loja, la imagen mariana congregó a devotos de diversas provincias, quienes acudieron a agradecer milagros y pedir nuevas bendiciones.

Loja convertida en el epicentro del fervor

virgen del Cisne

Historia y significado de la romería de la Virgen de El Cisne

Leer más

La Catedral de Loja se convirtió en el epicentro de un fervor popular que une a comunidades enteras del sur del Ecuador.

El padre William Arteaga Vera, párroco del templo El Sagrario, destacó que la procesión de despedida simboliza la unidad y la esperanza de los lojanos. 

Por su parte, el trayecto hacia Catamayo estará acompañado por cánticos, oraciones y misas de acción de gracias en sectores como Chontacruz y Villonaco.

En Catamayo, la Virgen permanecerá un día adicional, hecho que los habitantes consideran un motivo de orgullo y gratitud. Posteriormente, llegará hasta la parroquia de El Cisne donde es su lugar habitual. 

