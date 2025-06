"Les importa un comino la seguridad": Patiño critica aplausos por recaptura de Fito

El exministro y asambleísta del correísmo, Ricardo Patiño, cuestionó este 26 de junio de 2025 la postura de la Asamblea Nacional de felicitar al Gobierno del presidente Daniel Noboa por la recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros.

Al inicio de la sesión 014 del Pleno, el presidente de la Asamblea, el oficialista Niels Olsen, pidió a los asambleístas brindar un minuto de aplausos al Bloque de Seguridad por su trabajo en la búsqueda y captura del líder criminal.

Mientras los asambleístas de ADN se levantaron y aplaudieron, el bloque correísta se quedó impávido y gritó a los oficialistas que "daban pena". Cumplido el minuto, Olsen solicitó leer con los puntos en el orden del día y tratar las solicitudes de puntos de inclusión.

Portadas internacionales destacan la captura de alias “Fito”, líder de Los Choneros, tras su huida y un operativo clave en Ecuador. EFE

Al oficialismo no le importa la seguridad, asegura Patiño

Entre las solicitudes de puntos de inclusión en el orden del día hubo uno de la asambleísta Noemí Cabrera, del correísmo, que planteó que la Asamblea exhorte al Gobierno a sesionar también en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, por los niveles de violencia.

Sin embargo, a través de un video colgado en su cuenta de X, Patiño criticó que el oficialismo haya aplaudido al Gobierno por la captura de Fito, pero no ponga los votos para que haya una mesa de seguridad en Machala: "ADN dice no, nosotros no queremos ni siquiera tratarlo en el orden del día. Les importa un comino el tema de la seguridad".

Patiño, además, calificó de escándalo el minuto de aplausos que brindaron los asambleístas oficialistas al Bloque de Seguridad por la recaptura de alias Fito. Incluso recordó que el líder criminal se escapó en el propio Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Celebran la captura de Fito, el mismo que se les escapó bajo sus narices, pero cuando se propone una mesa técnica para combatir la corrupción e inseguridad en El Oro… votan en contra.



¿Eso es gobernar? ¿Eso es gestión?

¡Con la vida y los derechos del pueblo no se juega!

Nuestro… pic.twitter.com/QFRX7029xz — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) June 26, 2025

