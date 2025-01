Leonidas Iza reclama a Diana Atamaint por el control del CNE sobre los candidatos

Antes del debate presidencial, Iza le recriminó que el CNE permitió que el candidato presidente no pida licencia

Leonidas Iza le reclamó a Diana Atamaint por no controlar que Daniel Noboa pida licencia para realizar campaña electoral.

Leonidas Iza, candidato presidencial del movimiento indígena, Pachakutik, reclamó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por la falta de control ante la participación de Daniel Noboa, como candidato presidente, sin solicitar la licencia para realizar campaña como lo dispone el Código de la Democracia.

(Te invitamos a leer: ¿Quién ganó el debate presidencial 2025 en redes sociales?)

Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué tanto influye el debate presidencial en las encuestas? Leer más

Un video captó el momento en el que Iza hablaba con Atamaint en los camerinos de Ecuador TV, minutos antes del debate presidencial, la tarde del 19 de enero de 2025. Allí le recriminó: "dejan que los candidatos, siendo candidato presidente puedan utilizar los recursos del Estado. Yo esperaba mucho de usted, pero ha defraudado todo el sistema democrático".

Atamaint no se defendió. Al contrario, respondió con un "siempre me dicen eso, pero estamos para actuar en derecho hasta donde las competencias nos permiten".

En el clip, la titular de la Función Electoral aparece de espaldas e Iza aprovechó el momento para reprocharle que el CNE no se ha pronunciado por la decisión de Noboa de no pedir licencia, pero sí ha actuado en contra de otras organizaciones políticas en etapas anteriores del proceso electoral.

"A nosotros, ustedes nos dejaron fuera de la Asamblea solo por no poner un documento. Ustedes garantizaron que eso suceda y por qué no controlaron la licencia", continuó Iza. Le expresó que esa decisión del organismo "ha dejado en mí mucha molestia". Se refería a que en octubre, el Pleno del CNE no aprobó que Construye, Pachakutik, Democracia Sí y Avanza inscriban las candidaturas de sus cuadros para legisladores.

Atamaint culpa al TCE

Estos son los nombres de los 4 niños de Las Malvinas: la respuesta que Noboa evadió Leer más

Luego, ambos se enfrascaron en discutir sobre quién debe controlar el tem del candidato presidente. "Nosotros no podemos, están los jueces (del Tribunal Contencioso Electoral) los que sancionan", aseguraba Atamaint. Pero Iza le respondió que "ustedes son las máximas autoridades en un proceso democrático".

La titular del Consejo trató de asegurar que el proceso electoral ha sido "democrático". Sin embargo, Iza contestó que ya no confía en el CNE.

Noboa no ha solicitado la licencia para apartarse del cargo y promocionar su candidatura a la reelección, desde que arrancó el inicio de la campaña electoral el 5 de enero. La negativa generó las denuncias de otros candidatos en el TCE y los procesos deberán tramitarse en ese organismo.

El presidente candidato ha evitado emplear ese mecanismo para impedir que Verónica Abad asuma la Presidencia, debido a la pugna que mantiene con la segunda mandataria. Noboa prefirió nombrar como vicepresidenta encargada a Cynthia Gellibert y también le encargó el sillón de Carondelet dos veces para hacer campaña y participar en el debate.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!