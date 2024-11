Leonidas Iza se juega el pellejo

No hay consultor político ni experto electoral ni aficionado a la política ni buró de campaña que no esté hablando estos días de Leonidas Iza. El candidato presidencial que a la vez es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha anunciado que el movimiento indígena va a iniciar una serie de protestas en contra del gobierno de Daniel Noboa entre otras cosas, por la crisis energética que enfrenta el país.

La conversación entre estos sectores es sobre si Iza podrá capitalizar el estado de cabreo nacional que existe en el país por los cortes de luz así tener chance para entrar en la segunda vuelta electoral.

Algunos dicen que con apenas una semana más de apagones algunos sectores sociales entrarán en una crisis emocional y de indignación tan grande que no harán otra cosa que adherirse a la visión y a la actitud de protesta activa que simboliza Iza.

No hay que olvidar que Iza fue el líder que condujo los dos últimos movimientos indígenas de protesta y paro nacional, el de 2019 y 2022 que pusieron en jaque al país por las paralizaciones y mantuvieron incluso desabastecidas a las ciudades.

Y contrariamente a lo que muchos pensaban, el presidente de la Conaie terminó, según las encuestas, con buena imagen luego de esas protestas, muy al contrario de lo que pensaban los sectores medios de la sociedad que quedaron indignados con los resultados destructivos de las protestas.

Los antecedentes de Iza

Iza ha demostrado que no solo tiene la capacidad de movilizar a importantes sectores de la sociedad sino de salvar su imagen a pesar de la destrucción que promovió. Esto, además, de su oratoria tan básica, de su ignorancia supina y de su manifiesta adhesión a los métodos violentos para hacerse del poder.

Pero mientras consultores y expertos hablan sobre si Iza logrará o no ser quien se beneficie de la indignación ciudadana en las elecciones, la realidad es que la sociedad no está conversando sobre él. ¿No se le está parando bola? La respuesta es que no, que efectivamente los anuncios de protesta y declaraciones del líder indígena no ha movilizado ni la conversación y su figura aún está en la parte más baja de las encuestas: aún no ha logrado superar el 2 % en encuestadoras serias como Comunicaliza.

Los datos son bastante contundentes. El fin de semana pasado no fue capaz de movilizar conversaciones en redes sociales a pesar de su anuncio de protesta. Iza se mantenía en un sexto puesto entre los candidatos y siempre por detrás de Daniel Noboa, Jan Topic, Luisa González, Francesco Tabacchi y Pedro Granja.

Mientras Iza generó 4.400 conversaciones, la noticia de que Jan Topic había sido descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral produjo 49.121 conversaciones. Una inmensa diferencia, claramente.

Es decir, los anuncios de Iza no despiertan, por el momento, más agitación en el debate nacional que un murmullo. Precisamente el miércoles 13 de noviembre, la Conaie se reunió y anunció que hará una serie de protestas, primero a nivel de los territorios indígenas y luego en todo el país.

La movilización no fue el primer tema

Sin embargo, el anuncio tuvo algo de extraño: solamente luego de una hora de debate y discusiones de la Asamblea de los Pueblos, se habló de las protestas. No hubo fechas para éstas porque se dijo que no se quería quitar el factor sorpresa.

¿Por qué fue tan débil y casi clandestino el anuncio? Imposible saberlo. Podría ser una estrategia o una forma de ir midiendo la temperatura social para entrar en acción. No hay que olvidar que en las movilizaciones de 2019 y 2022, la Conaie se tomó su tiempo en arrancar las protestas, pero cuando eso sucedió fue un fenómeno que iba subiendo y que parecía no tener límite.

Hay que considerar, además, que Iza se está jugando muchas cosas en estas elecciones, seguramente más que los otros candidatos. Por un lado, es presidente de la Conaie y es la primera vez que el Conaie está en las elecciones cuando la organización que no está hecha para eso.

La Conaie, en lugar de Pachakutik

Hasta ahora, la Conaie tenía para las batallas electorales a Pachakutik, que era la plataforma política para que participen mestizos también, y sea el pararrayos en caso de que a un indígena le fuera muy mal en las urnas.

Pachakutik fue concebido como un movimiento político como cualquier partido para que participe en la política electoral, mientras que la Conaie debía hacer el trabajo de un movimiento social. Ahora Iza, por decisión suya, unió a las dos cosas y puso a la Conaie a competir en las urnas. Lo que hizo es desnaturalizar al movimiento.

Sin duda, para Iza y para el movimiento indígena sería muy grave si Iza queda en el pelotón final de los candidatos. Eso sería el fin de él, que lleva cinco años atribuyéndose la representación de todos los sectores populares.

Habla del pueblo ecuatoriano como si hubiera una conexión natural entre él y los pobres. Supongo que es porque la Conaie tiene esta visión de la izquierda identitaria que hace de la sociedad una suma de minorías y las causas de la izquierda identitaria es la suma de las minorías.

Iza tiene esta visión según la cual, el mundo indígena resume todas esas causas. Iza está convencido que en él confluyen las luchas de los sindicatos de las minorías sexuales, de las mujeres, los ecologistas…

Todo esto se está poniendo a prueba en esas elecciones e Iza puede darse con los dientes. O no.

