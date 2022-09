Leonidas Iza y Gary Espinosa, dirigente de la Conaie y Fenocin respectivamente, rechazaron este martes 9 de septiembre la propuesta de consulta popular presentada ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso. De acuerdo a sus declaraciones es una propuesta que no resuelve nada.

“Hemos sido absolutamente claros, el gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Por lo tanto, lo que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente y me parece un acto irresponsable”, dijo Iza. Quien añadió que ha revisado las preguntas las ocho preguntas y en términos ambientales no resuelve nada, por que “mientras pretenden posicionar la consulta ambiental en este momento están aperturando 39 bloques petroleros sin ni siquiera haber garantizado lo que dice la Constitución e instrumentos internacionales”, exclamó.

De las ocho preguntas presentadas, dos están relacionada al medio ambiente: incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y entregar compensaciones a quienes realizan servicios ambientales.

Así también para la dirigencia indígena es preocupación la pregunta número seis que busca eliminar la potestad del Consejo de Participación Ciudadana de designar a las autoridades de control. Advierten que de aprobarse se convertiría en una dictadura el gobierno.

Para Espinosa las preguntas son “un saludo a la bandera”, porque a su criterio están fuera de lugar. “En estas condiciones que está el Ecuador consultarle de estos temas que nada tiene que ver con los problemas que tenemos los ecuatorianos para salir de la situación de pobreza...”.

#ConsultaPopularEc 🗳️:@LeonidasIzaSal1 arremete contra la propuesta de @LassoGuillermo.



El líder de la Conaie dice que se busca establecer una DICTADURA con la pregunta que busca eliminar al CPCCS la potestad de designación de autoridades de control.

La legisladora de Pachakuitik, Mireya Pazmiño, las preguntas del paquete que plantea Lasso son ambiguas y no a su criterio la mayoria no pasará el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. “Totalmente en desacuerdo con las preguntas que ha presentado el presidente, es signo de su incapacidad e inoperancia para poder responder al país”, sostuvo la legisladora.