La lentitud judicial contribuye a que los candidatos arrastren causas penales

El Código de la Democracia otorga un privilegio de inmunidad temporal para los aspirantes a una dignidad.

Este Diario contó siete casos: Armando Flor Izaguirre (Metástasis), Juan Daniel González Jurado, José Ignacio Franco Magallanes, César Bravo Ibáñez, Fernando Peñaherrera y Angélica Freire (caso Triple A), y Álex Bósquez, candidato a la Asamblea de Sociedad Patriótica.

Está llamado a juicio por posible usurpación de funciones públicas. La audiencia de juzgamiento debía darse el 20 de julio de 2023, pero el fiscal no asistió. Luego hubo seis convocatorias fallidas: 13 de octubre de 2023, 22 de noviembre, 26 de enero de 2024, 22 de abril, 4 de julio y el 19 de septiembre de 2024. La mayoría fue por inasistencia de Fiscalía. “La dilación del proceso se debe a los fiscales que no se presentan en las audiencias”.

Una causa que espera una resolución hade años

Yo he pedido que me hagan la audiencia, porque esto ha afectado mi vida y mi salud. Yo camino libremente por la calle y no estoy involucrado en hechos de corrupción, ni de narcotráfico ni nada malo. Simplemente esto es un tema laboral”.

Explica que el delito de usurpación de funciones se inició por una denuncia del Consejo de la Judicatura en su contra porque intervino en un proceso judicial como Juez de Paz de la Corte Nacional de Justicia Indígena. "No hay delito y estoy esperando que se haga justicia, pero yo insisto en que ser candidato no fue para evadir la justicia, sino porque yo he trabajado con comunas, con organizaciones campesinas y quiero seguir ayudando".

