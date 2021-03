Lenín Moreno a los municipios: "¿Para qué van a pagar (las vacunas) si ya las tenemos presupuestadas?"

El presidente Lenín Moreno cree que será "bastante difícil" para los Municipios del país adquirir las vacunas contra la COVID-19 para inocular a sus habitantes. Así lo manifestó hoy, 17 de marzo de 2021, en su habitual enlace radial, en donde también hizo referencia al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respaldando, bajo el marco legal vigente, que los convenios que entre Estado y Gobierno locales pueden firmar para este efecto. "El señor procurador (Íñigo Salvador Crespo) ha dado un dictamen que ha sido interpretado por la alcaldesa de Guayaquil (Cynthia Viteri). Nosotros siempre la vemos muy entusiasta con ganas de trabajar. Entendemos su preocupación. Esto será bastante difícil porque hay un acuerdo internacional para vender la vacunas solo a los Gobiernos", precisó.

¿Para qué las van a pagar (las vacunas) si ya lo tenemos presupuestado? No las paguen, trabajemos en conjunto. Lenín Moreno, presidenta de la República.

Nicaragua recibe sus primeras vacunas contra la covid del mecanismo COVAX Leer más

El jefe de Estado dijo que las condiciones de las empresas farmacéuticas son "un poco duras", entre esos la reserva y "que dejan abierto el espacio de que si es que no pueden entregarte no te entregan, algo así". Eso en principio, reconoció Moreno, le sorprendió. "Hemos estado acostumbrado a que estas empresas serias cumplan, pero es tal la demanda mundial de los países desarrollados".

El primer mandatario también se refirió al colapso de la página web del Plan Vacunarse en la que adultos mayores podrán inscribirse para recibir la vacuna. Sugirió que la caída del sistema pudo ser intencional. Relató que 18.000 personas, la mañana del pasado martes, ingresaron al mismo tiempo al sistema, digitaron su número de cédula, pero no la fecha de caducidad del documento, un dato necesario para la validación, según dijo. "Quiero pensar que no haya sigo mala fe, pero como ya estamos acostumbrados y sabemos que hay gente empeñada en dañar lo que hagamos, no creo que haya sido de muy buena fe que 18.000 personas hayan tratado de ingresar y no hayan puesto la validación", comentó.

Moreno garantizó que al final de este periodo todas las personas adultas mayores estarán vacunas y quienes trabajan en la primera final de combate al virus.

Hoy, según dijo, llegan cerca de 60.000 vacunas más de Pzifer y 80.000 de la iniciativa Covax. La proxima semana llegarán más de 1 millones de vacunas más.