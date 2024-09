El legislador Bolívar Mieles, denunciado por violación, inscribe su candidatura

Entre ayer y hoy, viernes 20 de septiembre del 2024, la relación cambió entre el Partido Social Cristiano (PSC), Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) y Pueblo Igualdad y Democracia (PID). El asambleísta Bolívar Mieles está en medio de la discordia. La mañana de hoy inscribió su candidatura a la reelección, pese a la oposición de PSC y Amigo.

Eso señalan Alfredo Serrano, presidente del PSC; y Víctor Bravo, representante de Amigo. En entrevista con EXPRESO coincidieron en comentar que ayer, ambos intentaron evitar que Mieles, asambleísta en funciones, se inscribiera. Pero el PID tenía la clave de acceso al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Orellana, por lo que se comunicaron con Arturo Moreno, para pedirle que bloqueara esa posibilidad.

Serrano contó que a través de llamadas telefónicas y mensajes, ayer, le comunicó a Arturo Moreno, también asambleísta, la situación de Mieles. Incluso, le envió una copia de la denuncia de violación. Él le dijo que su hijo bloquearía el usuario. También le pidió que firmara un documento para cambiar el procurador de la alianza, en Orellana. Y no lo hizo, también dejó de contestar mensajes y llamadas.

El PSC confirmó este 19 de septiembre que existe una denuncia en la Fiscalía contra el asambleísta Bolívar Mieles por violación y ha solicitado a sus miembros en Orellana que cambien al candidato.



En la denuncia, presentada ante la Fiscalía, se lee que el tipo de infracción denunciada es violación. Y que habría ocurrido el 2 de mayo, a las 03:00, en el departamento de Mieles, ubicado en La Mañosca. Este medio de comunicación intentó contactarse con Mieles, quien no contestó llamada ni mensaje. Serrano asegura que en esta semana, el asambleísta lo plantó, pese a haberle pedido una reunión.

"El PID le permitió concluir con el proceso de inscripción. Nos preocupa porque hay un requisito fundamental para llegar al Legislativo: la calidad moral, la probidad notoria. ¿Con qué cara se presentará ante su provincia, para pedir el voto? Hoy tenemos un candidato con una denuncia de violación, nosotros, que impulsamos el respeto a las mujeres", dijo Víctor Bravo, de Amigo.

Según Bravo, hace falta reformar la legislación porque le parece que el sistema electoral es demasiado permisivo. "La sola sospecha del cometimiento de un delito debería ser causal para que ningún ciudadano pueda inscribirse como candidato".

La versión del dirigente y legislador de PID, Arturo Moreno.

EXPRESO también contactó al representante del PID. "Yo no tengo nada que contarle. No he bloqueado la clave. Yo investigo primero para ver qué es lo que pasa. En esto de la campaña, las diatribas y maldades salen a relucir, cuando el espíritu humano no es bueno. De eso adolece nuestra política. No soy juez, ante un hecho que se da en la política para evitar una candidatura o favorecer otra. Voy a investigar con la Directora del movimiento PID en Orellana", sostuvo Arturo Moreno.

¿La directora es su esposa, Isabel Cabrera?, se le consultó a Moreno y respondió que sí y que se comunicó con ella para pedirle un informe sobre el "señor asambleísta Mieles". "Entiendo que hay luchas intestinas ahí en esa provincia. Se hacen esas cosas para eliminar, venganzas o por intereses particulares. Yo les digo (al PSC y Amigo) que si no quieren a ese candidato, simplemente no le apoyen. Lo mismo haré yo si tengo alguna certeza con la que pueda contar. No sé por qué los señores del PSC juzgan tan rápido".

