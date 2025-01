Latacunga registra un aumento en la recaudación del impuesto predial 2025

El director financiero del Municipio de Latacunga, Rodrigo Palacios, informó sobre el incremento en las recaudaciones del impuesto predial durante la primera quincena de 2025. En comparación con los años anteriores, la tendencia muestra un crecimiento significativo, lo que refleja una mayor participación ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

“Estamos acercándonos a la primera quincena de enero y es grato ver que la ciudadanía ha tenido una buena acogida respecto a la recaudación. En comparación con 2023 y 2024, hemos observado un incremento del 14% al 15% en los ingresos durante estas primeras semanas del año”, declaró Palacios. Hasta el momento, el monto recaudado asciende a aproximadamente 170 mil dólares semanales, y se espera que al cierre de enero esta cifra alcance los 2,5 millones de dólares, superando los registros de años anteriores.

El director financiero destacó que este aumento se debe, en parte, a la ampliación de las opciones de pago disponibles para los contribuyentes. Además de las ventanillas habituales en el edificio central del municipio, los ciudadanos pueden realizar sus pagos en puntos ubicados en sectores estratégicos como La Laguna, El Niágara, el mercado Mayorista y otros mercados de la ciudad. Este año, se habilitaron dos nuevas oficinas en el norte, en el edificio de Aranjuez, y en el sur, en las instalaciones del Patronato Municipal.

Adicionalmente, los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar en línea a través de la página web del municipio, donde también se encuentran tutoriales para guiar a los usuarios en procesos como la actualización de datos o el pago con tarjetas de crédito. Estos avances tecnológicos buscan facilitar el acceso y promover la modernización en la gestión tributaria.

“Es cierto que algunos, especialmente las personas mayores, prefieren acercarse personalmente a realizar el pago y recibir su comprobante en mano. Sin embargo, también hemos notado que más ciudadanos están optando por usar las plataformas digitales, lo cual es un avance importante”, afirmó Palacios.

Descuentos y exoneraciones

El director financiero también recordó a los contribuyentes que el descuento del 10% por pronto pago del impuesto predial está vigente hasta el 15 de enero. A partir del 16, el descuento se reducirá al 9% y así sucesivamente hasta llegar al 1% al final del primer semestre del año.

Palacios explicó que la actualización de datos en el sistema permite a ciertos sectores de la población acceder a beneficios. Esto incluye descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad, lo que representa una medida de inclusión y apoyo social.

Aplicación de la Ley de Alivio Financiero

Rodrigo Palacios también mencionó que se trabaja en la aplicación de la Ley de Alivio Financiero, promulgada en diciembre pasado. Esta normativa permite la condonación del 100% de los intereses, siempre y cuando los contribuyentes paguen el total del capital adeudado. Sin embargo, se espera que en los próximos días se emita un reglamento que establezca los lineamientos para su implementación.

Según el director financiero, el municipio ya propuso una ordenanza que regula esta exoneración, la cual aplicará a impuestos prediales urbanos y rústicos, así como a servicios de agua potable y alcantarillado. No obstante, esta medida no incluye conceptos no tributarios, como arrendamientos de locales o permisos de funcionamiento.

El Municipio de Latacunga seguirá monitoreando de cerca el avance en la recaudación y ajustando las estrategias para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un proceso eficiente y transparente. (GT)

