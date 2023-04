Lasso vuelve a justificar la criminalidad con el decomiso de droga

En entrevista con Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado ecuatoriano Guillermo Lasso señaló que el desborde de las muertes violentas en el país es porque se han dado mayores decomisos de drogas en el territorio.

El centro de estudios Insight Crime señaló en su último informe que en Ecuador la violencia criminal ha crecido de forma alarmante con un 86% en 2022 a lo que Lasso dijo que "eso tiene una explicación, que no la justifico pero ya estamos trabajando en ello", luego expuso que en su mandato se han incautado 400 toneladas de droga. Y que conoce que su obligación es dar seguridad a los ciudadanos pero que se ejecutan acciones en ese ámbito.

Tras esa justificación se comparó con los gobiernos anteriores y enfatizó que mientas ellos capturaban entre 30 -40 toneladas al año ellos obtienen un promedio de 200 anuales. Y que por eso han declarado al narcotráfico como el enemigo número uno de la sociedad ecuatoriana y con ello, los uniformados de la fuerza pública tienen todo el respaldo que se merecen y que desde hace tres meses, trabaja en conjunto con Colombia para la incautación de alcaloide en frontera.

“¿Qué sucede? Que los grupos delincuenciales organizados, los internos, no tienen droga qué comerciar, no tienen droga. Entonces su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos, como es la extorsión, el chantaje, los intentos de secuestro y también las muertes violentas”, respondió Lasso en la entrevista.

Parte de su explicación la fundamentó en que se han destruido más dos o tres laboratorios de droga en Ecuador y en el lado de Colombia más de 100, esto hace que los "grupos internos" apuesten por otras actividades y luego de ello agregó que "fundamentalmente son por peleas entre los grupos delincuenciales organizados".

A lo que Oppenheimer replicó: "si fuera así que las muertes son solo por los narcos, porque los ecuatorianos están preocupados por la violencia ¿No será que afecta a muchos más ciudadanos? De tal manera que Lasso dijo Yo también me sentiría como ellos.. asustados, alarmados, pero estamos trabajando con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder encarar estas amenazas.

Insistió en que están trabajando para reducir las muertes violentas junto con el apoyo internacional. Además se refirió al tema de armas y precisó que no es libre tenencia pues sera regulada a la autorización del ministerio de Defensa y Salud. Y en lo que se relaciona a las críticas de la posibilidad para que los "narcos estén más armados" expuso que también está el pedido ciudadano de las áreas rurales donde la Policía no llega, pero insiste que será bajo control del Estado; aunque este no evidencie en las cárceles o en Esmeraldas.