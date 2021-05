Guillermo Lasso: "Los ecuatorianos no votaron por impunidad o la intromisión en decisiones judiciales"

El presidente electo Guillermo Lasso escogió ayer la entrega de credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para responder a las críticas que generó la decisión de CREO de no pactar con el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional.

Arrancó preguntándose qué significaba el mandato que le dio la ciudadanía en la segunda vuelta. “Aquel 11 de abril el Ecuador cambió; durante más de diez años muchos ecuatorianos vivimos con miedo al autoritarismo, nos sentimos agredidos, intimidados y arrinconados”, señaló el futuro primer mandatario.

Recordó que algunos ciudadanos incluso llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como sucede en Venezuela. “Algunos pensaron que ese ciclo de miedo y amenazas nunca se rompería. El mandato es el Ecuador del encuentro”, expresó.

Utilizó la frase “Temo a los griegos, inclusive cuando traen regalos” para explicar que la semana pasada le quisieron dar un presente que vino con el nombre de “gobernabilidad” y que sonaba tentador tomando en cuenta que le espera una situación muy difícil.

“Nos hablaron mucho de aquel 47 % de ecuatorianos que no votó por nosotros. Eso es democrático. Pero aquellos ciudadanos, como todos, votaron por unos valores: por justicia económica y social, por sensatez política, todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que hayan votado por la impunidad, la corrupción o la intromisión en decisiones judiciales”.

“Nunca aceptaré que se use a esos ecuatorianos y sus justísimos anhelos como moneda de cambio en un trueque de votos. Un trueque de votos para obtener beneficios judiciales sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio”, añadió Lasso.

Dijo que esto no se trata de una pelea con el pasado. Y aseguró que quien no haya usado el poder para perseguir, quien no haya permitido que se produzcan excesos, o haya cometido actos de corrupción, no debe temer a su Gobierno.

Según Lasso, todo buen político debe dar la bienvenida a una justicia independiente ocupando el lugar que le corresponde, “que es por debajo de la ley, no por encima de esta a través de supuestas comisiones de la verdad”, señaló en alusión a la exigencia del correísmo, a cambio de propiciar una gobernabilidad.

El presidente electo anunció que escoge el camino de la democracia, que suele ser más largo y difícil. Incluso, reconoció que en el trayecto podría tener derrotas pasajeras, que le permitirán alcanzar la victoria final y definitiva.

Dicho esto, y al borde del llanto, Lasso hizo el recuento de cómo fue su niñez y adolescencia, en la que aseguró que sintió la escasez y tuvo que empezar a trabajar para pagar sus estudios, algo que no fue suficiente cuando tenía que entrar a la universidad.

Reclamo

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo que pese a los intentos de desestabilización, el proceso se pudo desarrollar con normalidad.

Reformas

La presidenta Diana Atamaint señaló que con las experiencia de estas elecciones se profundizarán las reformas al Código de la Democracia.

Apoyo

El CNE ratificó su disposición a trabajar con el Gobierno de Lasso en la vacunación.