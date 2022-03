El presidente Guillermo Lasso informó, este 22 de marzo de 2022, que se encuentra coordinando la defensa del Estado ecuatoriano ante la demanda planteada por los hermanos William y Roberto Isaías.

El mandatario dio a conocer que durante el fin de semana se contactó con el procurador General del Estado, Íñigo Salvador y le dio instrucciones para que, como abogado del Estado, tome todas las medidas necesarias para defender el interés público y de la ciudadanía.

“Es lamentable que existan estos casos que se derivan de lo que sucedió en gobiernos pasados que incautaron activos, en este caso de la familia Isaías, los administraron mal, muchos de ellos ya no existen, otros se desvalorizaron y ahora nos están causando un problema. No tengan la menor duda que me pondré del lado del pueblo ecuatoriano”, aseveró.

Los hermanos Isaías demandan al Estado por 2.000 millones de dólares Leer más

Los hermanos Isaías, expropietarios del Filanbanco, demandaron al Estado ecuatoriano por una cantidad no menor a $ 2.000 millones. La querella fue planteada contra el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar.

En su habitual programa de entrevistas de los martes el mandatario a bordo otros temas. Dijo confiar en la buena fe de los asambleístas, que a esta hora debaten la Ley de Atracción de Inversiones, para que esta sea aprobada, porque asegura que tiene dos objetivos básicos que son: atraer la inversión y generar empleo.

Ratificó lo que otros voceros del Gobierno han dicho en los últimos días, en el sentido de que la disolución de la Asamblea Nacional, más conocida como muerte cruzada, no es una opción que su administración la esté contemplando en este momento.

"Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional contribuya con el plan de desarrollo presentado por el Gobierno y, sobre todo, que tenga esa sintonía con los ciudadanos que están esperando, especialmente mujeres, empleo y una oportunidad para poder salir adelante", señaló.

Marcha de la Conaie

El presidente Guillermo lasso dijo que todo ciudadano tiene derecho a movilizarse hacia la Asamblea Nacional para proponer leyes, esto a propósito de la marcha que este 22 de marzo realizará la Conaie encabezada por Leonidas Iza.

El mandatario, sin embargo, negó que el Gobierno haya presentado ya un proyecto de ley de aguas que tenga un carácter privatizador como han denunciado los dirigentes indígenas.

"Lo que estamos haciendo junto al ministro de Medio Ambiente es llevar a cabo contactos con las comunidades y los ciudadanos para, con la opinión de ellos, poder elaborar un proyecto ley de aguas. Ese es el camino por el que estamos circulando".