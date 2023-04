Guillermo Lasso: el ataque, un plan con el riesgo de ser un tiro al pie

“Voy a mostrarles, de una vez por todas, los nexos entre el narcotráfico y algunos asambleístas”, soltó el presidente de la República, Guillermo Lasso, días atrás en una entrevista televisada donde retomó uno de sus viejos discursos: el triunvirato de la conspiración. Una actitud peculiar, según analistas consultados por este Diario, considerando que en vísperas de su juicio político los esfuerzos del mandatario deberían estar enfocados en sumar apoyos y no el rechazo de sus juzgadores.

Juicio político: Así se mueven los votos en la Asamblea para sacar a Lasso Leer más

A criterio de Tatiana Larrea, consultora política, esta aparente estrategia adoptada por el presidente es “destructiva y no aporta a construir una sociedad de convivencia sana, mucho menos ayuda a fortalecer la democracia”. Asimismo, señala que la apuesta del mandatario responde a la incapacidad de encontrar otra salida de gobernabilidad que no sea atacar a otros. “En esa batalla de ‘malos’ no hay cabida posible al diálogo o a la salida argumentada, racional, política; solo cabe la amenaza constante”.

LEE TAMBIÉN: Consejo de la Judicatura y el Gobierno protagonizan un nuevo desencuentro

Se tensa la cuerda entre Fiscalización y proponentes del juicio político a Lasso Leer más

Asimismo, sobre el conocimiento que tendría Lasso de presuntos nexos entre el narcotráfico y algunos legisladores, Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, sostiene que el mandatario ya ha esbozado presuntos delitos en otras ocasiones sin llegar a concretar denuncias, dar nombres o, incluso, retractándose de sus acusaciones.

“Lo conmino a dar nombres, caso contrario, estaríamos frente a un presidente que quiere utilizar la supuesta corrupción de sus juzgadores como herramienta de chantaje para que voten a su favor en el juicio político”, sostiene Pereira e indica que están a la espera de que el mandatario dé a conocer sus pruebas para desvirtuar las imputaciones hechas en su contra.

(La actitud del presidente) termina toda posibilidad de acuerdos. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Al igual que Larrea, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que retomar el viejo discurso de las acusaciones demuestra la incapacidad del mandatario para entablar diálogos. “Esto termina matando cualquier posibilidad de acuerdos (con el resto de las bancadas legislativas de la Asamblea Nacional)”, hace hincapié Alarcón.

El Tribunal Contencioso Electoral ratifica improcedencia de la revocatoria de mandato Leer más

Pese a la actitud tomada por el presidente a puertas de arrancar su juicio político, no considera que esto signifique un quemeimportismo del mandatario, sino una “preponderancia de su ego, de su vanidad”. Asimismo, Alarcón destaca que Lasso “parece estar muy seguro de que no va a irse (ser censurado y destituido) y que seguirá gobernando los cuatro años”, pero sus acciones tendrán el efecto contrario.

SIGUE LEYENDO: Juicio político: Así se mueven los votos en la Asamblea para sacar a Lasso

PANORAMA

Acusación

En una entrevista televisada, el mandatario indicó que el ‘triunviro de la conspiración’ está detrás de su juicio político y señaló a Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Iza. También señaló que comparecerá a la Asamblea Nacional para “de una vez por todas” revelar los nexos de legisladores con delitos.

Reacción

La bancada socialcristiana reconoció “intentos y pininos de abordaje” por parte del Gobierno hacia sus miembros que van desde comprar votos con cargos públicos hasta quitar la seguridad a los legisladores. Por su parte, el Gobierno indica que las acusaciones son “más berrinches que argumentos”.

Expectativa

Mientras se desarrolla el proceso de enjuiciamiento político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el oficialismo mueve sus fichas dentro del Parlamento para sumar apoyos en favor del mandatario y dejar sin votos la ya decidida mayoría del correísmo y socialcristianismo.