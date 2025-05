Lasso a Andersson Boscán: "Tus relaciones con el bajo mundo te comprometieron"

"Hazte cargo", así inicia la carta que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso dedicó este 29 de mayo de 2025 al periodista Andersson Boscán, luego de que este le dedicara unas palabras ante la anunciada denuncia en su contra.

El 28 de mayo de 2025, luego de que Boscán recuerde la presunta relación entre el líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Gjika, con su cuñado, Danilo Carrera, el expresidente Lasso anunció que lo demandaría por estar "jugando con el honor y la dignidad de las familias".

Como respuesta, Boscán dedicó unos minutos de su programa matutino para, entre otros calificativos, tildarlo de ser un "vomitado de la política" y señalar que Lasso pudo haberse sentido aludido por los comentarios que hizo sobre la detención de Gjika.

Le hago la respuesta en vídeo porque no lee: https://t.co/hqaHaEE7BG pic.twitter.com/sEVlyl4kwa — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) May 29, 2025

Guillermo Lasso arremete contra Boscán por sus "relaciones con el bajo mundo"

Lasso no demoró en responder. A través de una carta publicada en sus redes sociales, el expresidente arremetió contra Boscán: "El problema es que te has confundido de profesión. Dices ser periodista, alguien que comunica verdades basadas en datos, no en elucubraciones. Pero tratas el periodismo como si fuera una novela, posicionándote como el héroe... y la víctima a la vez".

Además de señalar que nota a Boscán "temeroso y preocupado" y lamentarse por el exilio de él y el de su familia, Lasso lanzó una reflexión. "Todo lo que hoy vives -lo bueno y lo malo- te lo has ganado tú solo. Nadie más es responsable de tu destino. Me atrevo a especular que tus relaciones con el bajo mundo te comprometieron con cosas que no pudiste cumplir, o que tu lengua suelta filtró fatos que no le gustaron a tus 'ñaños'".

La demanda contra Boscán no es por Danilo Carrera, adelanta Lasso

Por otro lado, respecto a la anunciada demanda contra Boscán, el expresidente Lasso señala que no tiene que ver por sus comentarios sobre el líder de la mafia albanesa en Ecuador, Dritan Gjika, y su cuñado, Danilo Carrera.

"¿Quieres saber por qué te enjuiciaré? Ya lo sabrás. Nada tiene que ver con acciones de terceros, ellos deberán responder por sí mismos", señala la carta, aunque no profundiza cuáles son los delitos que imputará al periodista Boscán.

Sin embargo, Lasso termina con un mensaje contundente sobre por qué decidió emprender la demanda contra Boscán: "siempre pensé que contigo era preferible la indiferencia. Pero me cansé. Mi dignidad y mi honor tienen valor. Y cuando los buenos nos callamos, los perversos ocupan los espacios que dejamos".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!